Растаможка "евроблях" резко подешевеет: "Слуги" рекомендовали принять новые правила
Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты №4643-д и 4644-д. Это кардинально изменит правила растаможки "евроблях".
Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета Данил Гетманцев. Документ могут рассмотреть уже на следующей неделе, а вступит в силу он, ориентировочно, во второй половине апреля.
Как передает UBR, по словам юриста Ивана Казачука, рекомендовали и проголосовали на комитете следующие правки:
закон коснется тех авто, которые находятся на таможенной территории Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года и пребывают в режиме временного ввоза или транзита. Правку о том, что это может затронуть и те транспортные средства, которые будут находиться в Украине на момент принятия закона – отклонили;
льготы для участников боевых действий, инвалидов, многодетных семей тоже не поддержали. Было рекомендовано учесть эти правки в дальнейших законах;
можно будет растаможить все авто с экологичным стандартом от евро-2. Период растаможки остается, как и прежде – 180 дней. Для военных из АТО (если они будут иметь справку о том, что в момент действия закона они находились на службе) дадут дополнительно 90 дней для растаможки. Ставки для всех будут одинаковые;
"добровольный" взнос за растаможку остается 8500 грн. Такая откупная должна будет перекрыть все другие штрафы.
Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.
Итак, по новым правилам:
машина возрастом 8 лет – 500 евро;
машина возрастом 14 лет – 625 евро.
По старым правилам:
машина возрастом 8 лет – 800 евро;
машина возрастом 14 лет – 1400 евро.
По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:
Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.
Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:
машине до 9 лет – 0 евро;
машине 10 лет – 25 евро;
машине 11 лет – 50 евро;
машине 12 лет – 75 евро;
машине 13 лет – 100 евро;
машине 14 лет – 125 евро;
машине от 15 лет – 150 евро.
Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:
ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро
ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро
ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро
ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро
ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро
Правка о том, что должны подпадать под льготную растаможку только авто не младше 2007 г.в. – отклонена. Запрет на растаможку грузовых авто до 3,5 тонн также не поддержали. То есть такие грузовики (коды товара 8703, 8704) растаможить по льготным правилам все же получится.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.