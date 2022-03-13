Путин стер с лица земли весь город, а в Британии платят за принятых украинцев: обложки главных мировых газет
Война России против Украины остается главной темой последних номеров крупнейших мировых газет. Журналисты описывают ситуацию с беженцами в ЕС и Британии, а также цитируют пресс-конференцию президента Владимира Зеленского для международных СМИ.
Times: Путин стирает с лица земли весь город
Издание написало о городе Волноваха, который в результате обстрелов россиянами фактически исчез с лица земли. Военное преступление, на которое пошел президент РФ Владимир Путин, при этом для россиян скрыли.
Mirror: 100 000 забытых украинских сирот
Газета написала о проблемах с сиротами, часть из-за войны остаются в еще более сложной ситуации.
Independent: Здесь ад
Газета пишет о ситуации в Мариуполе, где оккупанты создали гуманитарный кризис.
Sunday Telegraph: 350 фунтов стерлингов на размещение беженцев в вашем доме, когда Великобритания открывает свои двери
Жителям Великобритании будут платить по 13,3 тыс. грн (350 фунтов), если они предоставят комнату для семьи беженцев из Украины.
Observer: Правительство предлагает положить конец хаосу с беженцами с предложением "наличными за номер" в размере 350 фунтов стерлингов
Идея правительства платить своим гражданам за кров для беженцев также стала главным номером газеты Observer.