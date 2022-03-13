Путин стер с лица земли весь город, а в Британии платят за принятых украинцев: обложки главных мировых газет

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Война России против Украины остается главной темой последних номеров крупнейших мировых газет. Журналисты описывают ситуацию с беженцами в ЕС и Британии, а также цитируют пресс-конференцию президента Владимира Зеленского для международных СМИ.

Times: Путин стирает с лица земли весь город

Издание написало о городе Волноваха, который в результате обстрелов россиянами фактически исчез с лица земли. Военное преступление, на которое пошел президент РФ Владимир Путин, при этом для россиян скрыли.

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Mirror: 100 000 забытых украинских сирот

Газета написала о проблемах с сиротами, часть из-за войны остаются в еще более сложной ситуации.

Independent: Здесь ад

Газета пишет о ситуации в Мариуполе, где оккупанты создали гуманитарный кризис.

Sunday Telegraph: 350 фунтов стерлингов на размещение беженцев в вашем доме, когда Великобритания открывает свои двери

Жителям Великобритании будут платить по 13,3 тыс. грн (350 фунтов), если они предоставят комнату для семьи беженцев из Украины.

Observer: Правительство предлагает положить конец хаосу с беженцами с предложением "наличными за номер" в размере 350 фунтов стерлингов

Идея правительства платить своим гражданам за кров для беженцев также стала главным номером газеты Observer.