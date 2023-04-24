Путин погубил будущее России: цены на нефть упали и ОПЕК+ не поможет

Дефицит бюджета России достиг за первые два месяца 2023-го отметки в 34 млрд долларов. Хотя в планах российских чиновников говорилось о том, что за весь год минус составит около 37 млрд долларов. Главная причина – сокрушительное падение цен на нефть. И хотя ОПЕК+ принимает меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, агрессору это не поможет. Президент РФ Владимир Путин фактически потерял главный рынок сбыта газа и нефти и теперь ситуацию будет только обострятся.

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О том, что будет с ценами на нефть и как это повлияет на РФ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Путин ведет экономику России к краху, но быстро это не произойдет

Еще после первых санкций ведущие экономисты и в ЕС, и в Украине заявляли: пока Россия получает десятки миллиардов от продажи нефти и газа, российская экономика переживет все ограничения. С 5 декабря вступило в силу нефтяное эмбарго против России.

Спрос на нефть из страны-агрессора резко обрушилась. Как следствие, в ноябре баррель Urals (российская марка нефти) стоит около 83 долларов, уже в январе цена составляла около 50 долларов и все еще не достигает отметки в 60 долларов.

Как следствие, нефтегазовые доходы России рухнули на 46%, а дефицит бюджета за январь-февраль составил 34 млрд долларов. OBOZREVATEL уже писал о том, что такими темпами в 2023-м российские резервы могут обнулиться (без учета замороженных активов). Ценовое ограничение составляет 60 долларов за баррель, цена вероятно не повысится выше этой отметки.

Еще один важный аспект: Китай, который спасает РФ от полной изоляции, покупает черное золото с большой скидкой, размер которой не раскрывают. То есть фактически львиную долю нефти могут продавать по еще более низкой цене. Первые три квартала средняя цена российской нефти составил 49 долларов за баррель, при этом в бюджете заложили среднюю цену в 70,1 доллар.

Далее ситуация может развиваться по двум сценариям:

стоимость нефти российской марки будет находиться около действующих отметок. Уже по итогам апреля Россия достигнет годового дефицит бюджета (около 37 млрд долларов);

российская нефть подорожает до отметки выше 60 долларов за баррель вместе со стоимость эталонной марки Brent. В таком случае доходы России увеличатся, однако плановый размер дефицита в любом случае будет исчерпан в первой половине 2023-го.

Аналитики Goldman Sachs после последнего анонса ОПЕК+ снизить объем добычи считают, что в конце 2023-го Brent будет стоить около 95 долларов за баррель. Сейчас цена составляет около 84 долларов. Но тут важно отметить, что речь идет именно об эталонной марки. Российская нефть продается с дисконтом примерно в 30%, таким образом РФ будет получать около 66 долларов за баррель. Однако ситуация зависит от многих факторов: темпов развития экономики Китая, финансовой ситуации в США, темпов развития мирового ВВП, учетных ставок в ключевых странах и т.д.

В низких ценах на нефть в первую очередь заинтересованы США. Это позволит сильнее ударить по российской экономике, кроме того, позволит удерживать низкие цены на нефтепродукты внутри Штатов. В то же время картель из России, Алжира, Ирака, Казахстана, Кувейта, ОАЭ и Омана наоборот – заинтересованы в высоких ценах. И для этого сговариваются о синхронном снижении производства. Чем меньше нефти производят, тем дороже она стоит. 2 апреля государства-экспортеры приняли решение сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Именно это решение и привело к пересмотру прогнозов.

Эксперт Центра Разумкова Максим Билявский уверен, что потолок цен на российскую нефть нужно снизить. Однако США на такой шаг пойти не могут: они не заинтересованы в том, чтобы Россия просто перестала продавать энергоресурсы. В таком случае это приведет к подорожанию цен и роста инфляции во всем мире.

"Практика понижательных прайс-кепов предполагает установление минимум 50% дисконта от среднего значения за определенный период времени. В конкретном случае "потолок" цен на российскую нефть должен был быть минимум на уровне 30-35 долларов", – пояснил он.

От эмбарго выиграли США

Россия в течении многих лет наращивали добычу энергоресурсов на европейский рынок. На пике доля РФ составила более 40%. Уже построенные нефте и газопроводы позволили доставлять энергоресурсы без высоких расходов на логистику. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

В 2022-м (и это с учетом, что большую часть года экспорт энергоресурсов из РФ продолжался) доля РФ в энергорынке ЕС упала с 31% до 4%. США увеличили свою долю на 5 п.п. до 18%. Норвегия увеличила свою долю до 17%.

Фактически место России уже заняли другие экспортеры нефти и газа. И вернуться на этот рынок не удастся, даже если санкции и эмбарго отменят (что на данный момент невозможно). Фонд национального благосостояния РФ позволит Путину без сокрушительных потерь и масштабного секвестра пройти 2023-й. Однако, уже в следующем году РФ придется отказываться от львиной доли расходов.