Путин может оказаться владельцем яхты "Шехерезада" за $700 млн – NYT

США проверяют яхту "Шехерезада" стоимостью в $700 млн. Американские чиновники и спецслужбы подозревают, что элитное судно может прямо или косвенно принадлежать президенту РФ Владимиру Путину. Если эту связь подтвердят, "Шехерезаду" могут арестовать.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил The New York Times (NYT). По данным издания, сейчас суперяхта находится в Италии, где проходит ремонт. Окончательных выводов о том, кто является владельцем судна, пока нет.

"Спецслужбы США не сделали окончательных выводов... Но американские чиновники заявили, что нашли первые признаки того, что она связана с Путиным", – отмечает издание.

В частности, яхта дважды плавала в Сочи летом 2020 и 2021 годов. Именно там Путин проводил много времени после начала пандемии коронавируса, утверждает издание.

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А капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс при этом заявил, что Путин не является владельцем судна и не бывал на его борту. Беннет-Пирс заявил, что предоставит итальянской полиции документы, раскрывающие владельца яхты, однако после не выходил на связь.

Впрочем, Путин старается не оформлять богатства на свое имя. Для этого он обычно использует российских олигархов. "И все же, возможно, через разные подставные компании Путин мог бы иметь прямой контроль над "Шехерезадой", – пишет NYT.

Ранее Министерство юстиции США создало специальную группу для розыска попавших под санкции активов российских олигархов. Также будут разыскивать тех, кто помогает российским чиновникам и бизнесменам скрывать свои активы.

Итальянские власти тоже заявили, что внимательно изучают "Шехерезаду". "В рамках процесса, который может занять до нескольких недель, финансовая полиция Италии соберет доказательства и предоставит их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с санкционным списком", – добавляет газета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянская полиция конфисковала виллы и яхты у высокопоставленных россиян, которые были внесены в санкционный список ЕС после нападения РФ на Украину. Среди прочего речь идет о виллах миллиардера Алишера Усманова и пропагандиста Владимира Соловьева.

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