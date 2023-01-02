Прокачивать нефть по территории Украины России стало дороже: вырос тариф для "Дружбы"

В России сообщили, что Украина повысила тариф на транзит российской нефти по системе нефтепроводов "Дружба". Увеличение цены составило 2,1 евро и установилось на уровне 13,6 евро/тонна (+18,3%).

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О повышении тарифа рассказали в компании "Транснефть", передают росСМИ. Они же отмечают, что новые расценки начали действовать с 1 января 2023 года.

О том, что стоимость прокачки российской нефти через территорию Украины будет увеличена, "Транснефть" была уведомлена еще в конце ноября, сообщал Bloomberg. Отмечалось, что российская компания получила соответствующее письмо от "Укртранснефти".

При этом в письме указывалось, что массированные ракетные обстрелы Украины со стороны России привели к значительному дефициту электроэнергии. А также:

увеличению ее стоимости;

нехватки топлива и запасных комплектующих.

Помимо этого, в документе отмечалось, что российские атаки повысили затраты на организацию безопасных условий труда для персонала и охрану объектов компании. В связи с чем было принято решение о повышении стоимости транзита нефти РФ в Венгрию и Словакию с 1 января 2023 года.

В самой же "Транснефти" получение письма подтвердили. А также заявили, что готовят в связи с этим обращение в правительственные структуры.

За несколько же дней до этого транзит по "Дружбе" и вовсе останавливался. Причиной стал массированный российский обстрел Украины: одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, которая отвечает за бесперебойную работу нефтепровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспорт же российской нефти по морю сократился. Так, в декабре, по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года, снижение составило 22%. Причина – ценовой потолок на ресурс, а также запрет большей части его импорта со стороны ЕС.

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