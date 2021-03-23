ПриватБанк ввел лимиты на переводы: операции отклоняют

Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету", которая позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за границей и в интернете, а также заменяет утомительные чековые книжки с их высокими тарифами на снятие наличных.

Об этом сообщает издание UBR. Вызвано это тем, что для карты установлен лимит в 30 тыс. в месяц на прием платежей. Ограничения введены на основании требований финмониторинга.

"По требованиям НБУ по платежам в пользу субъекта предпринимательской деятельности обязательно в назначении платежа указывать, за что платеж, от кого, на основании чего, с НБУ или без", – объяснил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

При этом в госбанке подчеркивают, что ограничение касается исключительно переводов на корпоративные карты и никак не отражается на перечислениях на карты физлиц. Эксперты согласны с логикой Приватбанка – для карт, связанных с бизнесом, важна целесообразность платежей.

"Банк в данном случае прав. Хотя это и карта, чтобы снимать наличные, это все равно бизнес. На нее должны распространяться те же требования по обозначению цели платежа, что и на предприятие. Туда может приходить только выручка. Но ею можно рассчитываться, снимать наличные", – прокомментировала налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.