ПриватБанк и Ощадбанк продадут, первый шаг уже сделан: чего ждать украинцам

В Украине в ближайшие годы сразу несколько финансовых учреждений уйдут с молотка. Государство предлагает иностранным инвесторам купить практически половину банковского сектора страны. И хотя желающих еще не нашли, украинцев уже готовят к неизбежному.

О том, как и почему в Украине продадут государственные банки и как это повлияет на клиентов, читайте в материале OBOZREVATEL.

ПриватБанк – продадут полностью, но сперва нужно закончить суды с бывшими собственниками;

Укрэксимбанк – в течение пяти лет найдут миноритарного (владеющего меньшей долей) собственника, а после полностью приватизируют;

Укргазбанк – продадут долю международному инвестору (Международная финансовая корпорация уже дала кредит банку на 30 млн евро с возможностью вместо денег забрать себе 20% "Укргаза");

Ощадбанк – хотят продать до 2025 года.

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Если в Украине закроется банк, из Фонда гарантирования вкладов клиентам вернут депозит на сумму до 200 тыс. грн. То есть, если в закрытом банке оставался вклад на 300 тыс. грн, то 100 тысяч сгорит.

Сейчас такое правило действует для всех, кроме Ощадбанка. Возвращение вкладов в случае его закрытия государство гарантирует в размере 100%. Но эту норму вскоре исключат. В Верховной Раде рассмотрят законопроект №5542, который обязывает банк присоединиться к Фонду гарантирования вкладов. А это значит, что гарантию в 100% отменят.

Чтобы продать "Приват", нужно сперва решить проблему судов. На данный момент ближе всего к продаже находится Укргазбанк. Потенциально 20% банка могут оказаться в руках Международной финансовой корпорации, которая заплатила за это 30 млн евро.

Владение государством львиной долей банковского сектора (54% активов и 63% в депозитах физлиц) ограничивает конкуренцию, говорится в стратегии Кабмина.

К примеру:

Банки должны делать взносы в ФГВФЛ, но государственный Ощадбанк от такой необходимости освобожден.

Если любому из банков понадобится докапитализация, то собственники вынуждены будут искать средства самостоятельно, а за госбанки заплатят общими налогами всех украинцев.

Часто государство реализует свои программы с помощью государственного Ощадбанка или вводит программы льготного кредитования совместно со своими банками.

Василий Невмержицкий, советник председателя правления Кредитвест банка, уверен: если больше половины рынка находится в одних руках, это создает неравные условия на рынке. Это отмечают и международные партнеры Украины. "Нахождение половины банковского сектора в одних руках противоречит принципам здоровой конкуренции", – уверен эксперт.

Такое мнение разделяют далеко не все экономисты. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает, что продавать работающий банк, который приносит прибыль, не стоит.

"Собственно, зачем нужно продавать "Приват", если он работает и платит неплохие дивиденды в бюджет. Требование МВФ по уменьшению доли государства в банковском рынке до 25%? Почему государство должно отказываться от инструментов влияния на банковский рынок?" – сказал он.

Эксперты считают, что особых изменений ждать не стоит. Во-первых, возврат 100% вкладов для клиентов Ощадбанка и так не может гарантироваться: такие суммы в бюджете страны не предусмотрены.

После покупки банка финансовые учреждения останутся под контролем. И "Ощад", и "Приват" относятся к системным банкам. Регулятор (НБУ) продолжит контролировать ситуацию в финансовых учреждениях и не позволит безнаказанно нарушать нормативы.

Новые собственники финансовых учреждений будут заинтересованы в развитии банка и сохранении клиентской базы. Если условия размещения депозитов и оформления кредитов и будут меняться, то постепенно и без ощутимого ухудшения условий для простых украинцев.

Продажа "Привата", "Ощада", как и других госбанков, – вопрос решенный. Самое сложное – найти международного покупателя, который будет соответствовать всем требованиям, которого согласует Нацбанк и который захочет тратить деньги на финансовое учреждение в Украине.