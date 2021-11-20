"Пора признать полную неудачу": Украина оказалась одной из последних стран мира по росту экономики с 1990-го

ВВП Китая по паритету покупательской способности с 1990-го до 2018-го взлетел на 1949%, Польша прибавила 516,2%, а Германия – 295,4%. В то же время экономика Украины за этот же период увеличилась всего на 41,6%, оказавшись одной из самых неуспешных стран мира.

Это следует из статистических данных опубликованных на сайте Всемирного банка. Такую статистику заметил и опубликовал на своей странице в Facebook бывший советник министра здравоохранения Олег Хомяк. "Пора признать полную неудачу 30 летнего строительства и задуматься о том, как устроить государство", – написал он.

Отметим, Хомяк использовал данные из Википедии, которую пишут пользователи. В ней рост ВВП Украины с 1990-го по 2018-й указан на уровне 11% (со ссылкой на данные Всемирного банка). При этом на сайте Всемирного банка рост украинской экономики оценен на уровне 41%.

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Как выросли ВВП (ППС) с 1990-го до 2018-го:

Китай – 1949% (до 21,739 трлн долларов);

Польша – 516% (до 1,214 трлн долларов);

Германия – 295% (до 4,556 трлн долларов);

Украина – 41% (до 534 млрд долларов).

Отметим, Украина при этом занимает лидирующее положение в Европе по уровню теневой экономики. По разным оценкам до 50% ВВП находится в тени. Кроме того, в Украине один из самых высоких уровней невозврата кредитов и одна из самых высоких кредитных ставок.

Кроме того, Украина заняла 117-е место в мире по уровню воспритияю коррупции (данные TI), Из-за высокого уровня коррупции, торможение реформ, огромного теневого сектора, неравных условий между разными участниками рынка, страна показывает одни из самых скромных результатов роста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за самого низкого в Европе процента вакцинированных от коронавируса в 2021 году ВВП уменьшиться на 0,5%. Такие оценки уже опубликовал в своем прогнозе МВФ – вместо ожидаемого роста экономики на 4%, ВВП увеличится всего на 3,5%.