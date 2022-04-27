Польша предложит Евросоюзу обложить налогом российские энергоресурсы

Польша предложит обложить в Евросоюзе российские энергоресурсы дополнительными сборами и ввести квоты на использование. Власти намерены предложить пакет мер в рамках блока, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС (ETS), который бы стимулировал страны союза отказываться от энергоресурсов из страны-террориста.

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", – заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Об этом пишет REFORM.by.

ETS – европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

Польша наряду из странами Балтии продолжает выступать за запрет на поставки российских энергоносителей в ЕС. Сегодня правительство заявило, что не будет платить за российский газ в рублях.

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"Мы не будем платить. Все возможности и риски учтены, мы к ним готовы", – цитирует представителя польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского Money.pl.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский монополист "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию вслед за Польшей. Госкомпания "Булгаргаз" была проинформирована о приостановке импорта топлива с 27 апреля.