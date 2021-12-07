Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня поступили в бюджет Украины.

Это 1 429 017 000 гривен.

Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн. грн.

Результат команды Фонда за 2020-2021 гг – 8.1 млрд грн.

Это больше, чем за семь предыдущих лет.