Почти 1,5 млрд грн поступило в бюджет с приватизации "Большевика"
Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня поступили в бюджет Украины.
Это 1 429 017 000 гривен.
Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн. грн.
Результат команды Фонда за 2020-2021 гг – 8.1 млрд грн.
Это больше, чем за семь предыдущих лет.
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Источник:Facebook Дмитрия Сенниченко