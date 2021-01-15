Пенсионный фонд закончил 2020-й с огромной дырой в бюджете: поступления резко упали

Александр Литвин Mакроэкономика 16:53, 15.01.2021 Обновлено: 17:15, 15.01.2021

Пенсионный фонд Украины закончил 2020-й с "дырой" 13,2 млрд грн. При этом план поступлений не выполнили на 19,5 млрд грн.

Об этом говорится в оперативных данных Пенсионного фонда, размещенных на официальном сайте ведомства. Доходы пенсионного фонда упали в апреле (при плане в 23,2 млрд удалось получить всего лишь 19,5 млрд грн). Это значительно меньше, чем в предыдущие месяцы. Одна из причин: с февраля отменили высокие штрафы за работу сотрудников без официального оформления. Это привело к тенизации труда. Кроме того, на такую статистику повлиял карантин и временная отмена ЕСВ для физлиц-предпринимателей.

В результате 2020 год Пенсионный фонд закончил с огромной дырой в размере 19,7 млрд грн. 2021-й может быть даже более сложным: перенесли обязательное введение учета (регистраторов расчетных операций, РРО), часть физлиц-предпринимателей освободили от уплаты единого соцвзноса, а бюжет Фонда урезали.

Доходы пенсионного фонда
ПФУ
Фактические доходы Фонда
ПФУ
Поступления в Пенсионный фонд
ПФУ

Бюджет Пенсионного фонда состоит из единого социального взноса (ЕСВ) – его платит с зарплаты каждый официально работающий и из дотаций из государственного бюджета. В 2020-м общий бюджет был на уровне 466, млрд грн, из которых только 281,6 млрд – взносы из зарплат работающих.

Из-за высокой теневой занятости Пенсионному фонду не хватает средств на то, чтобы полностью компенсировать расходы на пенсии. Украинцы, которые официально не оформляются и их работодатели фактически лишают пенсионеров возможности получать достойные выплаты.

По сравнению с 2019 годом совокупные доходы выросли на 31,2 млрд грн (7%). Разница между общими доходами и расходами составили 13,2 млрд грн.

Пенсионный фонд рискует оказаться банкротом

В Украине всего за год, с июля 2019 года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Сейчас для большинства украинцев такие изменения незаметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

"С теневой экономикой никто не борется. Не надо придумывать велосипед – не надо без подкреплений доходами увеличивать расходы. Хочу, чтобы все понимали: я за то, чтобы росли пенсии и выплаты. Но нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть повышение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказал Рева.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал до 2030 года установить среднюю зарплату почти в $900 (25,5 тыс. гривен), а пенсию – почти в $300 (8,5 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021-м достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.

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Экономика Mакроэкономика

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