Озвучен курс доллара в Украине до конца года: что будет с валютой и ценами 

В Украине курс доллара к концу 2023-го может достичь отметки в 41,3 грн, при этом средняя стоимость составит всего 37,9 грн. При этом рост цен ожидается на 16,9%.

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Об этом говорится в консенсус-прогнозе украинских экономистов. Прогноз разработали восемь разных компаний и госинститутов, среди них Concorde Capital, Dragon Capital, Сенс Банк, Oxford Economics, ICU, Центр экономических исследований, Morgan Stanley и German Economic Team. Его опубликовал Центр экономической стратегии.

Что будет с экономикой. ВВП может сократиться на 0,1% (фактически не изменится). При этом есть оценки от падения до 4,6% до роста на 5,5%. Говорить о полноценном восстановлении экономики до сих пор не приходится. Военные действия продолжаются, кроме того, повреждена инфраструктура, остановлены предприятия.

Что будет с инфляцией. Цены вырастут на 16,9%. При этом оценки находятся в коридоре от 14,5% до 18,7%. При этом в Минэкономики озвучили более негативный прогноз: 24% к концу года. Это значительно меньше, чем годом ранее, но все еще достаточно высокий уровень роста цен.

Что будет с курсом. Доллар в среднем в 2023-м будет стоить 37,9 грн, а средний курс на конец года составит 41,3 грн. При этом максимальный курс на конец года составляет 45 грн. Ожидать значительную стабилизацию курса доллара не приходится.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Так, по оценкам экспертов, курс будет находиться около отметки в 39 грн за доллар.

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