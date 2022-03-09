Отключение от SWIFT и запрет на импорт нефти и газа: в Британии выступили за новые санкции против России

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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Трасс заявила, что Россия должна быть отключена от SWIFT
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Россия должна быть полностью отключена от системы SWIFT, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс 9 марта. Она также добавила, что все страны "Большой семерки" (G7) – Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Штаты – должны отказаться от поставок российских нефти и газа. Трасс выступила за введение новых ограничений против РФ, которая развязала войну против Украиной.

"Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию", – сказала Трасс в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция доступна на YouTube-канале Guardian News.

Министр отметила, что если президента России Владимира Путина не остановят в Украине, где сейчас ведутся боевые действия, это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Посему санкции против Кремля должны быть "быстрее и сильнее".

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Напомним, Европа планирует полностью отказаться от импорта угля, нефти и газа из России до 2030 г. За это время страны ЕС должны сократить потребление газа на 155 млрд куб. м в год. Именно столько составлял импорт из РФ в 2021 году.

Об этом говорится в плане REPowerEU по кардинальному уменьшению энергозависимости, который обнародовала Еврокомиссия. В ЕК отметили, что в 2021 г. 45% импорта газа в ЕС приходилось на Россию. Также в 2021 г. РФ была крупнейшим импортером нефти в ЕС с долей 27% и угля – 46% По данным ЕК, страны ЕС в рамках нового плана смогут сократить зависимость от поставок газа из РФ на 67% (ок 100 млрд куб. м) уже до конца 2022 года.

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