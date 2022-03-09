От золота Путина отказываются в мире, он решил продать его россиянам вместо долларов

В США группа сенаторов зарегистрировала законопроект, который запретит покупать золото из запасов Центрального банка РФ. Подобные запреты также готовят в Великобритании и ЕС. Чтобы заработать на накопленных запасах золота, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает не платить россиянам НДС при покупке слитков.

Как сообщает "Голос Америки", группа сенаторов США внесла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центрального банка России.

"Россия берет пример с Венесуэлы, использую лазейку в нынешних санкциях, которая позволяет им отмывать деньги за счет продажи и покупки золота", – отметил сенатор Джон Корнин. И без санкций золото из РФ отказываются покупать в Великобритании и ЕС. Вскоре же такие запреты станут законными.

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Золото – последний ресурс РФ

Международные резервы России заблокированы, однако у РФ остаются запасы золота. Его накапливали годами в качестве запасного актива, теперь же Сенаторы США предлагают ввести новые санкции – запретить РФ продавать золото.

По указанию президента РФ Владимира Путина РФ в течение долгих лет накапливала свои резервы золота. Двухпартийная группа сенаторов вносит на рассмотрение законопроект, запрещающий России продавать золото, чтобы противостоять жестким санкциям.

Санкции против России заморозили активы страны в иностранной валюте, но ее запасы золота могут стать спасательным кругом. Мера по закрытию лазейки – это еще один признак того, что Конгресс надеется опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.