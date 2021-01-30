Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который возглавляет Совет директоров "Роснефти" и комитет акционеров Nord Stream AG, заявил, что "Северный поток-2" обеспечит энергетическую безопасность ФРГ. А если немцы остановят проект, то "срубят сук, на котором сидят".

Заявление бывшего немецкого политика, который работает на российские компании, в своем материале приводит издание DW со ссылкой на газету Die Rheinische Post. На вопрос о том, поддерживает ли он, как и его преемница на посту канцлера Ангела Меркель, требование об освобождении российского оппозиционного политика Алексея Навального, Шредер ответил, что "речь идет не о ежедневных дискуссиях, а о принципиальных, определяющих направление решениях".

Стоит отметить, что Шредер лично заинтересован в запуске газопровода, так как работает в руководстве компании-оператора газопровода Nord Stream AG. "В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство", – убежден экс-канцлер.

Работы по укладке труб "Северного потока-2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020-го. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа.

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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