Раніше це здавалось неможливим. Нам не вистачало віри, волі, ресурсів, дипломатії. Однак, одразу після нашої перемоги, в України з’явиться унікальне вікно можливостей. Для того, щоб замінити недолугу сировинну модель новою економікою розвитку необхідно як мінімум зробити наступне:

- Визнати судову юрисдикцію Великобританії чи Сингапуру у спорах інвесторів з Україною

Це найкращий і найшвидший захист інвесторів від зазіхань на власність та законні “правила гри". Держава просто не зможе бути “шулером", як це було з спеціальними економічними зонами чи зеленим тарифом. Це створить імпульс і для судової реформи. Згодом можна буде організувати такий "пілотний" суд в Україні і масштабувати нову модель.

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- Ввести компенсацію інвесторам до 100% капітальних вкладень через звільнення від податків на суму інвестицій

Ізраїль, наприклад, компенсує 30% інвестицій, Європейські країни теж так роблять. Ми маємо запропонувати більш привабливі умови, щоб компенсувати ризики та побоювання підприємців.

Одночасно треба “розвантажити" інвесторів від усіх супутніх витрат: повністю компенсувати приєднання об’єктів до інженерних мереж, зняти мито на виробниче обладнання й комплектуючі, забезпечити індустріальні парки з готовими інженерними мережами і навіть цехами…

Чим вигідніший буде бізнес-кейс будівництва нового заводу в Україні в порівнянні з Польщею чи Туреччиною – тим швидше ми розквітнемо економічно.

- Створити в Україні власний банк розвитку

Закордонні інвестори прийдуть з власними ресурсами, а от місцевим підприємцям знадобляться мільярди доларів позикових коштів на створення й відновлення тисяч виробництв. І застав нікому не вистачить, це має бути саме проєктне фінансування. Довгострокові інвестиційні кредити під дуже низький відсоток або, взагалі, безвідсоткові. Джерелом коштів можуть бути як гроші країн-донорів, так і репарації від рф.

Це, до речі, краща світова практика - в світі подібних банків більше 450, чверть з них створена після 2000 року. Адже жоден комерційний банк (навіть державний) не замінить банк розвитку. Бо задача останнього не заробляти прибуток, а бути “реаніматором" і “прискорювачем" економіки.

Яким може бути мандат банку розвитку в Україні? Підтримка проєктів МСБ і муніципалітетів у сфері інфраструктури, промисловості та інновацій, які сприяють післявоєнному відновленню та розвитку економіки.

- "Купуй українське!" по всьому світу

Тепер цей заклик може стати не лише дороговказом для посилення закону про локалізацію в Україні, а й міжнародною програмою просування українських товарів. Уявіть, що ми, нарешті, перестанемо соромитись надавати перевагу українським виробникам і розгорнемо масштабні програми державних закупівель, сплануємо потреби публічного сектору на 5 років наперед і повідомимо їх нинішнім й майбутнім інвесторам, запустимо програми державного лізингу для підтримки виробників…

Але, це ще не все. Важливо зайняти чільне місце на глобальному ринку. Україна, завдяки незламності українського війська і народу, змінює власне сприйняття на міжнародній арені щодня. Але ми не тільки країна-воїн, що боронить себе, демократію, свободу і Західну цивілізацію загалом. Ми країна-виробник, яка буде суттєво залучена до глобальних ланцюгів доданої вартості. На післявоєнному етапі не тільки торговельна дипломатія, а й експортно-кредитне агентство має запрацювати на повну, щоб підтримати “моду на українське" кращими фінансовими умовами.

І це лише частина того, що має увійти до Плану Маршалла для України. Адже він не тільки і не стільки про зовнішню допомогу і гроші, а й про виграшну економічну політику і власну стратегію. До речі, ми з КМЕФ, K . FUND та CMD - Ukraine розробили цілий набір пропозицій від бізнесу, експертів та громадського сектору. Ділимось ними з представниками влади та міжнародною спільнотою. І я буду радий також почути Ваші ідеї і пропозиції щодо розбудови економіки України в моєму блозі на Obozrevatel , а також на моїй сторінці в Fb та на Youtube -каналі .