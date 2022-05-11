Один из крупнейших кредиторов России UniCredit выходит из РФ – Bloomberg

Один из крупнейших итальянских банков и кредиторов РФ UniCredit начал предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Потенциальными покупателями являются некие граждане России, не попавшие под санкции. Впрочем, банк рассматривает и другие варианты, помимо продажи.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: на UniCredit обратил внимание ряд финансовых учреждений и компаний, которым необходима банковская лицензия в России.

"После одного из обращений начались предварительные переговоры с потенциальными российскими покупателями. Не попавшими под западные санкции", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в текущее время переговоры пребывают на "ранней стадии". А имена потенциальных покупателей источники издания "отказались называть".

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Вместо этого они сообщили, что "банк также все еще рассматривает другие варианты касаемо своего российского подразделения, помимо продажи". В частности, выход в рамках "срочного пересмотра бизнеса".

UniCredit имеет в РФ 4 тыс. сотрудников, 2 млн клиентов и 70 отделений. Его максимальные потери от операций в РФ достигают 7,4 млрд долларов – это один из самых высоких показателей среди работающих в РФ западных банковских групп.

Помимо этого, UniCredit входит тройку крупнейших западноевропейских кредиторов в России. Другими 2 банковскими группами являются:

австрийский Raiffeisen Bank International AG;

французский Societe Generale SA.

"Ранее SocGen согласился продать свое подразделение "Росбанк" группе компаний "Интеррос" самого богатого человека РФ, олигарха Владимира Потанина. Банковская группа при этом понесла потери в 3 млрд евро. Raiffeisen также заявил, что в группу обратились "непрошенные покупатели", – напомнили аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шведский банк SEB AB не будет продолжать деятельность в России. Причина – полномасштабное вторжение РФ в Украину. В учреждении отметили, что в связи с этим "продолжать операции в России нецелесообразно".