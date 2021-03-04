Одесский налоговик рассказал об огромных взятках: в месяц собирал по $50 тыс.

В Одессе начальник одного из управления областной налоговой службы Дмитрий Анголюк во время разговора, который сняли на видеокамеру, сознался, что лично собирает "дань" с бизнеса в размере около 50 тыс. долларов в месяц. Из них 10 тыс. он оставляет себе, а остальное отдает начальству.

Об этом говорится в сюжете на телеканале "Наш", также видео с разговором налоговика опубликовало издание "Думская". "С начала года возмещено "живым" предприятиям около 90 миллионов. Средняя ставка – 5%. За 6-7 месяцев моей работы каждый месяц возмещалось по 200 миллионов", – говорит налоговик.

По словам Анголюка, "белый" НДС формируется за счет схем с покупкой продукции. Он лично неоднократно ездил в офисы компаний и предлагал такие "услуги". После завершения процедуры он же получал взятку, которую передавал начальству – якобы в руки главе областной налоговой Юлии Шадевской.

"В последний раз встретился с представителем "Сит-авто" прямо у налоговой. Получил пакет 20 тысяч, взял в руки и ушел, – говорит Анголюк. – Чаще всего деньги передаю Юлии не в кабинете, в кабинете было всего пару раз. Чаще всего по дороге где-то в ее машине. В последний раз передал 30-40 тысяч, но это мелочи".

В то время как Анголюк ежемесячно получает "зарплату" в 10 тыс. долларов, его руководительница якобы в конвертах получает до 200 тыс. долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине действующую начальницу Государственной налоговой службы в Одесской области Юлию Шадевскую заподозрили в коррупции на прежнем месте работы на Одесской таможне. Однако в ГНС не спешат реагировать на скандал и принимать кадровые решения.