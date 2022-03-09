Новый "Удар по Путину" и королевский гвардеец на войне против России: обложки крупнейших мировых газет

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Крупнейшие мировые газеты цитировали речь президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Великобритании. Также издания анонсировали поставки самолетов НАТО, хотя официального подтверждения этому нет.

О том, о чем писали главные газеты, читайте в обзоре OBOZREVATEL.

The Times: Украина получит самолеты НАТО

Пока НАТО только обсуждает возможность предоставить самолеты Украине, издание уже предполагает, что украинцы получат такую помощь от Альянса.

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The Mirror: Мы никогда не сдадимся

Издание пишет о том, что украинцы будут сражаться против российских захватчиков до конца. Таким образом, газета процитировала слова президента Владимира Зеленского в парламенте Великобритании.

The Independent: Мы будем драться в лесах, в полях, на берегах, на улицах

Издание также процитировало речь Зеленского в парламенте. Он заявил, что украинцы будут биться за свою свободу до конца.

The Daily Telegraph: Польша предлагает истребители для Украины

Также об истребителях написало и издание The Telegraph. Но на данный момент только Польша согласилась предоставить истребители.

The Star: Самый большой бой в моей жизни

Бульварная газета пишет, что получила комментарий от Кличко о "самом большом бое в его жизни".

The Daily Mail: Мы будем сражаться до конца

Также о том, что украинцы будут сражаться за свою свободу до конца, пишет и издание The Daily Mail.

The Sun: гвардеец королевы уволился, чтобы сразиться с Владом

The Sun пишет историю о том, как королевский гвардеец отправился на войну против Путина (в англоязычных СМИ его называют "Владом").

The Guardian: "Удар по Путину": Великобритания и США запрещают российскую нефть

The Guardian пишет о том, что и США и Великобритания готовятся ввести нефтяное эмбарго. США уже приняли это решение, а Великобритания планирует до конца года.