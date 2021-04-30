Народный депутат Павел Фролов специально для OBOZREVATEL подготовил обзор главных решений Рады за последнюю неделю. Перечень новшеств читайте на языке оригинала.

На пленарному тижні з 27 по 29 квітня парламент нарешті завершив розгляд поправочного спаму до важливого закону 2194 по завершенню земельної реформи. Він передає громадам повноваження розпоряджатись 10 млн га державних земель за межами населених пунктів (крім земель військових полігонів, природоохоронних земель, ділянок держпідприємств), спрощує процедури землеустрою, а також напередодні старту продажу сільськогосподарських земель (з 1.07.2021) врегульовує механізм реалізації першочергового права їх купівлі орендарями. Органи місцевого самоврядування отримали повноваження змінювати цільове призначення приватних земельних ділянок та затверджувати плани території за межами населених пунктів. Бюджети 1400 громад зможуть щороку отримувати біля 4,5 млрд грн.

Законом 3718 удосконалили процес формування та реалізації молодіжної політики. Будуть діяти нові форми, методи та інструменти молодіжної роботи з урахуванням найкращих закордонних та національних практик. Буде створена мережа молодіжних центрів, молодь буде одержувати пільгові кредити, при Уряді та місцевих органах влади діятимуть молодіжні ради, а Український молодіжний фонд при Мінмолодьспорту буде залучати гранти для молоді та розвивати молодіжну інфраструктуру.

Законом 2164 запровадили можливість заочного засудження осіб, які переховуються від правосуддя на окупованих територіях. Він допоможе прискорити встановлення справедливості по справам Майдану та іншим резонансним злочинам. Підставою для оголошення в розшук, а в подальшому і спеціального судового провадження буде ухилення підозрюваного від явки на виклик за умови його належного повідомлення та наявності обґрунтованих підстав вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Законом 3985 передбачили поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи для прискорення практичного впровадження електронного судочинства. Система має забезпечувати ведення електронного діловодства, збереження справ в електронному архіві, проведення відеоконференцій, вибір судді для розгляду справи, розподіл справ у ВРП та ВККС, запис і трансляцію засідань в мережі Інтернет, ведення реєстру судових рішень тощо.

Законом 3935 утворили державну службу у Службі судової охорони, зокрема, йдеться про зарахування до стажу роботи у Службі окремих періодів військової служби та служби в правоохоронних або державних органах.

Законом 5175 продовжили до 2029 року строк дії підвищеної ставки вивізного мита (58 євро/тонна) на відходи та брухт чорних металів.

Законом 4382 надали повноваження виконавчим органам місцевого самоврядування обласного рівня здійснювати реєстрацію актів цивільного стану (народження, шлюб, смерть).

Законом 4318 заклали законодавче підґрунтя формування ефективної системи гарантування дотримання культурних прав та потреб населення на отримання якісних і доступних культурних послуг. Змінили регулювання фінансово-господарської діяльності закладів культури, визначили повноваження органів влади, пріоритети державної культурної політики, механізм моніторингу та оцінювання її реалізації, а також мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. Центри культурних послуг мають діяти як багатофункціональні закладів (типу ЦНАПів у сфері адмінпослуг) для ефективного використання та модернізації культурної інфраструктури.

Законом 5308 створили законодавчу базу для приєднання Державної іпотечної установи до ПрАТ "Укрфінжитло" та реалізації Президентської програми "Доступна іпотека під 7%". Мінфін випустить облігації внутрішньої державної позики на 20 млрд грн, що дозволить видавати кредитів для придбання житла та передачі його у фінансовий лізинг. Цим Законом також спрямували 2,3 млрд грн на заходи забезпечення безпеки дорожнього руху; 1,2 млрд – на закупівлю трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг; 265 млн – на створення системи електронного голосування у парламенті (фактично системи Рада-4); 3 млрд – на програми медичних гарантій НСЗУ; 3 млрд – на протидію пандемії Ковід-19; 138 млн – на Центр мікрохірургії ока; 4,1 млрд – на субвенцію місцевим бюджетам на інфраструктурні проекти та соціально-культурні об’єкти тощо.

Законом 5058 дозволили МВС не надсилати порушникам листи-щастя за матеріалами фото-відеофіксації порушень ПДР, якщо вони виконали постанови про адмінправопорушення і оплатили штраф протягом 10 днів зі 50% знижкою.

Законом 2673 дозволили невеликим об’єктам туристичної інфраструктури, які належать або управляються ФОПами, називатися готелями і бути повноцінними учасниками готельного ринку.

Законом 5173 удосконалили Е-декларування публічних осіб та чиновників.

Загалом прийняли в цілому 12 законів, призначили нарешті Міністром енергетики Германа Галущенка, а постановою 5382 звернулись до Кабміну для відновлення пільгового тарифу та 30% знижки на електроенергію для населенню, що постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Наступне чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 18 травня.

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