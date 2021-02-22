Всего за несколько дней, с 16 до 19 февраля, в Верховной Раде принято 12 новых закнопроектив, несколько важных постановлений, а также назначено нового судью Конституционного суда. Как новые документы изменят жизнь украинцев и что нужно о них знать, читайте в кратком обзоре

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Найбільше змінить життя українців закон 2695 про безпеку дорожнього руху, який збільшив відповідальність за керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. На жаль, звичка сідати за кермо напідпитку дуже поширена в Україні – у 2020 році поліцейські ловили таких "героїв" і оформлювали матеріали понад 129 тисяч раз, тобто кожні 4 хвилини.

Цим законом скасовується правило "совка" – можливість звільняти від відповідальності п’яних водіїв з передачею матеріалів на розгляд громадських організацій або на поруки трудового колективу через малозначність правопорушення.

Парламент збільшив строк накладання стягнень на п’яниць за кермом з 3 місяців до 1 року.

Тепер про штрафи:

перший випадок сідання за кермо напідпитку каратиметься штрафом 17 тисяч гривень з позбавленням прав на 1 рік;

повторне порушення протягом року - штраф 34 тис грн або адмін.арешт на 10 діб з позбавленням прав на 3 роки та з оплатним вилученням автомобіля.

І якщо вас втретє протягом року зловлять "під-шофе" – ви заплатите 51 тисячу гривень штрафу з позбавленням прав на 10 років та конфіскацією авто.

Крім цього, ШТРАФИ ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ:

-за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год – з 510 до 1700 грн (нагадаю Україна за роки незалежності втратила загиблими лише від перевищення швидкості– більше 70 тис громадян – це населення цілого міста Ізмаїл або Ніжин; травмованих від ліхачества – більше півмільйона або цілий Маріуполь чи Миколаїв).

За залишення місця ДТП штраф буде не 255, а 3400 грн з можливим позбавленням прав на 1-2 роки.

За їзду без прав штраф буде не 510 а 3400 грн, за керування авто особою, яка була позбавлена прав, штраф буде не 510, а 20400 грн. За повторні такі випадки протягом року доведеться сплатити вже 40800 грн з позбавленням прав на 5-7 років з можливим оплатним вилученням автомобіля.

За непристебнутий ремінь безпеки штраф збільшився вдесятеро – з 51 до 510 грн (нагадаю, що ремені безпеки – це 70% спасінь в критичних аваріях і вони у 3,5 рази ефективніше подушок безпеки).

Поліція НЕ ОТРИМАЛА права профілактичної зупинки авто для перевірки водіїв на вживання алкоголю або наркотиків. Вилучили із закону і обв’язок водіїв передавати документи поліції. Проте, закон легалізував використання поліцейськими відеозапису на спеціальних автомобілях без розпізнавальних знаків - на так званих фантомах, які фіксуватимуть усі порушення навколо і зупинятимуть порушників. Про ділянки, де можливий контроль у такий спосіб, водіїв обов’язково попереджатимуть дорожні знаки.

Збільшується покарання за ДТП в нетверезому вигляді з середніми чи тяжкими тілесними ушкодженнями (тобто коли є постраждалі чи смертельний випадок). Раніше була санкція 3-8 років, стане 5-10 років ув’язнення, а якщо є загиблі, то винним загрожуватиме до 12 років тюрми.

А тепер скажу від себе:

Закон 2695 є важливим не лише тому, що він стосується усіх учасників дорожнього руху, а тому, що він закриває "дірки" в законодавстві, через які тисячі п’яниць уникали відповідальності, якщо мали знайомого суддю, а також тому що в Україні зараз катастрофічна ситуація з безпекою на дорогах: кожні 2,5 години в ДТП гине людина та кожні 15 хвилин травмується. У минулому 2020 році на дорогах загинуло більше 3,5 тисяч українців – це у 70 разів більше ніж ми втратили захисників України у війні на Сході нашої держави.

Наступний закон 4531 – про відновлення конкурсів на державну службу. Цей закон вже заветований Президентом і він є єдиним у порядку денного позачергової сесії, яка відбудеться з ініціативи Президента у вівторок 23 лютого. Цей документ зупиняє без-конкурсні так звані "добори" на держслужбу, запроваджені на період карантину. Нові конкурси мають бути оголошені протягом 6 місяців, а залишатись на посадах призначеним у період карантину без конкурсів службовцям можна буде не більше 9 місяців з дня набрання законом чинності.

Скасовується можливість так званого "політичного" звільнення держслужбовців категорії А (це найвищі посади – керівники ЦОВВ, держсекретарі міністерств, держсекретар секретаріату Уряду та його заступники). Такі звільнення дозволялись протягом 4 місяців з дня призначення нового Прем’єр-міністра або відповідного міністра. "Звільнені" у такий спосіб перебували до півроку поза штатом і отримували неабиякі фінансові компенсації.

При проведенні конкурсу на посади вищого корпусу держслужби закон встановлює вносити суб’єкту призначення пропозиції щодо не 5, а всього 3 кандидатур.

І стосовно причини для вето. Президент зазначив, що покладення на заступників міністра виконання не УСІХ, а ЛИШЕ ОКРЕМИХ повноважень міністра – у період, коли посада міністра є вакантною, є способом самоусунення Верховної Ради від виконання конституційних повноважень з призначення членів Уряду. Адже, неприйняття парламентом протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного міністерства.

Не треба забувати, що ми живемо фактично у надзвичайний час – маємо не тільки збройну агресію Росії, але і коронакризу, яка постійно провокує нові виклики для держави. У такій ситуації не можна створювати умови для навіть гіпотетичного блокування діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади та державних підприємств.

У вівторок парламент має виправити помилку і відновити повну функціональність міністерств, керованість галузей та можливості реагування на надзвичайні ситуації, в т.ч. виплату заробітної плати шахтарям, виділення коштів на ліквідацію аварій тощо.

Інший закон № 3055 – про захист дітей від сексуального насильства і експлуатації, передусім в Інтернеті. Він про імплементацію в українське законодавство положень Ланцаротської конвенції Ради Європи, яку Україна ратифікувала ще у 2012 році.

Ми криміналізували умисне одержання доступу та умисне зберігання (без мети збуту) дитячої порнографії – такі дії каратимуться від арешту на 3-6 місяців до 6 років ув’язнення.

Маленький відступ: просто зберігання дитячої порнографії є злочином вже у понад 130 країнах світу, адже на практиці 7 із 10 любителів перегляду такого контенту в подальшому стають реальними педофілами.

За виготовлення дитячої порнографії без мети збуту каратимуть до 12 років ув’язнення; домагання дитини в Інтернеті з метою її сексуальної експлуатації - до 5 років тюрми, а за проведення видовищного заходу сексуального характеру, у т.ч. в Інтернеті, у якому задіяно дитину – до 7 років ув’язнення.

Відтепер у випадках статевих злочинів щодо дітей строки давності притягнення до відповідальності рахуватимуться лише після досягнення ними повноліття (тобто 18 років). Розслідуватись та розглядатись у суді такі злочини будуть невідкладно, а не за загальною чергою як зараз.

До юридичних осіб (а саме до порносайтів, порностудій, замаскованих під масажні салони притонів) можна буде застосовувати штраф, конфіскацію та ліквідацію - у випадку їх причетності до вчинення статевих злочинів щодо дітей.

Передбачили також низку профілактичних заходів для запобігання і виявлення фактів сексуального насильства по відношенню до дітей, в т.ч. періодичне інформування працівників освітніх, культурних та спортивних закладів, які контактують з дітьми, про вимоги щодо захисту дітей від насильства. Особам, які включені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи, заборонятиметься працювати у контакті з дітьми.

Постраждалим від сексуального насильства діткам буде надаватись медична, соціальна та психологічна допомога.

Прийнятий закон дозволить більш ефективно протидіяти транскордонній злочинності щодо торгівлі та сексуальній експлуатації дітей.

Україна, яка опинилась у ТОП-3 найбільших постачальників дитячої порнографії в світі, перестане бути привабливим офшором для педофілів та інших збоченців.

Ще коротко про менш гучні документи:

Закон 3034а встановив, що конфлікт інтересів у діяльності депутатів усіх місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вирішуватиметься згідно Закону "Про запобігання корупції".

Законом 3526 посилили захист лісів та прибрежних смуг від пожеж, надали повноваження Нацполіції розглядати справи про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні сільськогосподарських робіт. Обов’язок по запобіганню пожеж поклали на власників та користувачів відповідних територій та об’єктів. Штрафи за знищення, пошкодження, випалювання захисних лісових смуг збільшили у 8-14 раз до 6 тисяч гривень (для громадян) та 21 тисячі грн (для посадових осіб).

Закон 4410 вніс зміни до Митного тарифу і уніфікував ставки ввізного мита на товари легкої промисловості - 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжу, волокна, нитки); і від 1 до 8% - на готову продукцію (тканини, фетр, сітки плетені тощо).

Законом 2063 зобов’язали адміністрацію установи виконання покарання не пізніше 24 годин письмово інформувати захисника щоразу, як змінюються будь-які умови тримання підзахисного. Надали право особі, яка взята під варту, на необмежені у часі та кількості зустрічі з захисником в будь які дні з 7 до 20 години. Керівники адміністрації колонії відповідатимуть за належне розміщення засуджених та реалізацію їх прав на побаченнями з близькими родичами.

Ратифікували 5 міжнародних угод:

законом 0077 - між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди про Міжнародну місію захисту розслідування причин авіакатастрофи рейсу Малазійських авіаліній МН17;

законом 0079 - угоду між Урядами України і Польщі про утримання прикордонних дорожніх об’єктів на спільному кордоні;

законом 0080 - Угоду про приєднання України до угоди про культурні маршрути;

законом 0081 ратифікували Меморандум між Урядами України і Австрії про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ;

і законом 0082 - Додатки до прикордонних документів по редемаркації українсько-угорської ділянки кордону.

Згадаємо також 2 важливі постанови, прийняті Верховною Радою на цьому тижні.

Постановою 4655 Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму, продовження міжнародної взаємодії для відновлення територіальної цілісності України, у т.ч. в рамках української політико-дипломатичної ініціативи "Кримська платформа".

Постановою 2739 схвалено заяву Верховної Ради у зв'язку з 7-ю річницею початку Євромайдану. Революцію Гідності визначено одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. Парламент підкреслив недопустимість зволікання із розслідуванням "справ Майдану", важливість пам’яті про Героїв Небесної Сотні, неприпустимість узурпації влади режимом Януковича.

Ну і нарешті парламент заповнив одну із двох вакансій суддів Конституційного суду, призначивши суддею Кичуна Віктора Івановича - кандидата юридичних наук, доцента кафедри Конституційного права Харківської Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

Ще 16 законопроектів було прийнято у першому читанні, найважливішими з яких є про "останнє" пільгове розмитнення за суму приблизно на 60% меншу ніж зараз (~1000 євро) для півмільйона євробляхерів та про відстрочення на два роки обов’язку встановити лічильники для побутових споживачів природнього газу.

Детально розберемо їх вже після того як вони стануть законами.

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