Новации, которые существенно улучшат жизнь украинцев: как изменить налоговую реформу
IMHO: если уж делать налоговую реформу, то имени великой идеи ИННОВАЦИОННОЙ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ Украины. Направить ее на увеличение производительности, добавленной стоимости, на улучшение "профессии страны", она будет иметь глубинный смысл и принесет существенную пользу.
Для этого нужно несколько принципиальных новаций:
1) кардинально снизить налоги на оплату труда и повысить экологические;
2) снять налоги с промышленных инвестиций (индустриальные парки) и упразднить преференции для сырьевого бизнеса (отменить возмещение НДС при экспорте сырья);
Это обязательно сработает.
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