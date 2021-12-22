IMHO: если уж делать налоговую реформу, то имени великой идеи ИННОВАЦИОННОЙ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ Украины. Направить ее на увеличение производительности, добавленной стоимости, на улучшение "профессии страны", она будет иметь глубинный смысл и принесет существенную пользу.

Для этого нужно несколько принципиальных новаций:

1) кардинально снизить налоги на оплату труда и повысить экологические;

2) снять налоги с промышленных инвестиций (индустриальные парки) и упразднить преференции для сырьевого бизнеса (отменить возмещение НДС при экспорте сырья);

Это обязательно сработает.