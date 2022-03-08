США объявят нефтяное эмбарго России 8 марта. Такое заявление лично сделает президент США Джо Байден.

Как сообщает Bloomberg, США разработали закон, запрещающий импорт российской нефти в страну. Ключевые законодатели объявили о двухпартийной структуре, по которой Палата представителей США может проголосовать уже в среду.

Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах.

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Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.