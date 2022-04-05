Накладати на Росію санкції у вигляді заборони на імпорт вугілля - хороша ідея, але недостатня. Пропоную Євросоюзу відмовитися від закупівлі рашистської конопляної пеньки, меду, дьогтю та соболів. Кілька сот років поспіль на тому трималася російська економіка і зростала імперія. Пора цьому покласти край, хоча б заднім числом.

Гора знову народила мишу. У Євросоюзі навіть тепер не домовилися про ембарго на енергоносії, які і є джерелом російської агресивності.

Нафту називають "чорним золотом", а газ - "блакитним паливом". Золото давно вже червоне, і паливо - багряне. Кольору крові тисяч і тисяч українців. Та кров стигне у жилах будь-якої нормальної людини, яка бачить кадри чи то з Бучі, чи то з Маріуполя. Але гроші не пахнуть, в тому числі і заляпані кров'ю. Ембарго поки що не буде, замало очевидно ще полягло українців від зброї, яку Путін купив за нафтодолари та газоєврики, які й надалі рікою тектимуть у кишеню цього маніяка. Такою ж повноводною, якою ллється кров українців.

Видео дня

Читаю далі - закриття морських портів для російських суден та сухопутних кордонів для російських перевізників. Ну, нарешті, так аж ні. Фігвам. За винятком енергоносіїв, продуктів харчування та ліків- всього того, що найбільше необхідне росіянам. Пожерти та полікуватися, а туалетний папір і не потрібен: у них газетний ринок ще не вмер.

Росії обіцяли пекельні санкції, але пекло - поки що у нас,і, судячи по відсутності ембарго на нафту та газ, деяким європейським політикам не сильно і пече.

Сьогодні Інтернет бідкався, що Абрамович гроші позичає. Але санкції спрацюють не тоді, коли олігархи, які давно не впливають на свого біснуватого фюрера, втратять мільярди, а тоді, коли зомбована кремлівською пропагандою баба-путіноїдка із Сизрані покладе вставні зуби на полицю, бо не матиме, що жерти. А рештки сірої речовини якось виведуть на думку, ніби вона помилилася зі своїм вибором.