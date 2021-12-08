Не только из Европы и США: какие товары запретили в Беларуси. Список

Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии. Таким образом, правительство ответило на санкции Запада.

Об этом рассказали для "БЕЛТА" в пресс-службе правительства. В перечень запрещенных для ввоза товаров вошли:

свиньи;

мясо крупного рогатого скота;

свинина;

ряд субпродуктов;

мясо соленое;

мясо в рассоле;

сушеное или копченое мясо;

пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов;

молоко и молочная продукция (с исключениями);

овощи (кроме тех, которые предназначены для посева);

фрукты;

орехи;

жир свиной;

жир домашней птицы;

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жир крупного рогатого скота;

жир овец или коз;

лярд-стеарин и другие животные масла;

колбасы;

кондитерские изделия;

соль.

Однако это еще не полный список товаров. "Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022-го вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", – сказали в правительстве.

Отметим, еще 6 января Беларусь в ответ на санкции Запада ввела запрет на ввоз на территорию страны ряда товаров из ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании. Также расширили список граждан, чей въезд на территорию Беларуси "нежелателен". Санкции Запада в первую очередь связаны с миграционным кризисом на польско-белоруской границе.

"Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки. Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран. В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании", – сообщили МИД Беларуси.

Ранее нелегитимный президент Беларуси Александра Лукашенко заявил, что может перекрыть транзит газа через Беларусь в европейские страны по газопроводу Ямал – Европа в ответ на санкции. Эту "трубу" использует российский концерн "Газпром". Лукашенко отметил, что даже не боится нарушения контрактов.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" – сказал нелегитимный президент.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что нелегальные мигранты, продолжающие находиться на границе Беларуси и Польши, не прекращают намерения прорваться на территорию Европейского Союза. Накануне польские пограничники зафиксировали более сотни таких попыток.