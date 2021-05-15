НБУ опубликовал курс доллара на новую неделю: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 14 до 17 мая снизится на несколько копеек и достигнет отметки в 27,61 грн/$. Таким образом стоимость валюты опустится до рекордной в 2021-м отметки.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение. Реальная стоимость валюты формируется исходя баланса спроса и предложения валюты.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, также прогнозирует укрепление гривни, но незначительное. При этом, по его оценкам, доллар будет продаваться за 27,6 грн/$.

На стоимость валюты повлияют:

новости о подписании соглашения между Украиной и Францией на 1,3 млрд евро (в перспективе поможет создать новые рабочие места);

низкий спрос на валюту;

длительный рост цен на сырьевых рынках (экспортная выручка для Украины);

решение правительства об ограничении цен на бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".