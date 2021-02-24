НБУ назвал условие для нового транша МВФ
Глава Национального банка Кирилл Шевченко завил, что для достижения договоренностей с МВФ нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и в сфере борьбы с коррупцией.
"Во время работы мисии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда" – сообщил Шевченко по итогам встречи с послами Большой семерки, передает НБУ в Facebook.
По его словам, есть общее видение результата – усиление независимости НБУ, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возвращения активов обанкротившихся банков.
Шевченко отметил, что Национальний банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.
"Доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений", – резюмировал глава НБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается, а миссия фонда завершилась без конкретного результата. Договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.
Представители Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.