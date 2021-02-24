НБУ назвал условие для нового транша МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко завил, что для достижения договоренностей с МВФ нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и в сфере борьбы с коррупцией.

"Во время работы мисии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда" – сообщил Шевченко по итогам встречи с послами Большой семерки, передает НБУ в Facebook.

По его словам, есть общее видение результата – усиление независимости НБУ, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возвращения активов обанкротившихся банков.

Шевченко отметил, что Национальний банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.

"Доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений", – резюмировал глава НБУ.

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