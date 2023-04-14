"Нафтогаз" нанимает коллекторов из-за должников за газ: кому будут звонить и на что тратят средства

"Нафтогаз" потратит около 800 тыс. грн на услуги коллекторов и столько же заплатит начинающему предпринимателю за китайские ноутбуки. В то же время "Приват" потратит на компьютеры около 63 млн грн.

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О том, куда тратят средства госпредприятия, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Нафтогаз" обратился к коллекторам и закупит ноутбуки у начинающего бизнесмена

Госкомпания потратит почти 800 тыс. грн на закупку ноутбуков у начинающего предпринимателя. За каждый китайский ноутбук ASUS K513EA-L11993 заплатят 31,5 тыс. грн. Что интересно, такие же ноутбуки в онлайн-магазинах продавались за 29 тыс. грн. При этом оптовая цена напрямую у поставщика, без наценки площадки, расходов на рекламу, содержание магазинов и т.д. должно быть ощутимо меньше. Но "Нафтогазу" не повезло.

Деньги получит 21-летний предприниматель из Хмельницкой области. От открыл ФЛП только в прошлом году и за это время уже успел выиграть тендеры у целого ряда госпредприятий, в том числе и "Нафтогаза". Согласно данным Youcontrol, Богдан Лысак заработал на продаже технике государственным структурам 5,9 млн грн. И это при том, что он занимается предпринимательской деятельностью всего семь месяцев и недавно был студентом.

В опроснике, который есть в распоряжении OBOZREVATEL, начинающий предприниматель утверждает, что ни один из его родственников не является публичным лицом. Молодому предпринимателю удалось сразу после начала работы выиграть тендеры в различных государственных организациях на миллионы гривен.

Коллекторы "Нефтегаза" и тендер ПриватБанка

Еще 882 тысячи в "Нафтогазе" потратят на коллекторов. С мая прошлого года большинство украинцев стали клиентами "Нафтогаза", хотя с самого начала в госкомпании заявляли, что в их планах нет цели поставлять голубое топливо всем украинцам. "Нафтогаз" планировал работать только с платежеспособной и ответственной частью потребителей (до 30%), но после полномасштабной войны получил всех клиентов. И теперь приходится работать над сбором долгов.

Компания "Кредит Долг Солюшнз" должна исправить документы (уточнить количество работников) и уже фактически выиграла тендер на работу с должниками за газ. Украинцам, которые вовремя не заплатят за коммуналку, будут звонить коллекторы от "Нафтогаза".

Компания работает под брендом Сreditdebt. На своем сайте они предлагают клиентам искать родственников и знакомых своих должников в соцсетях, организовывать "встречи" с должниками. Параллельно компании расширяют штат: за 8-14 тыс. грн ищут операторов, которые будут проводить обзвоны клиентов. О поиске персональной информации в соцсетях, угрозах, встречах – в объявлениях речь не идет.

Еще один любопытный тендер провел крупнейший банк. Да, ПриватБанк потратит 63 млн грн на ноутбуки Lenovo. Всего заказали 2848 ноутбуков Lenovo ThinkPad L15 и 701 Lenovo V15 G3. Цены указаны рыночные, однако деньги в очередной раз получит "Смартком Солюшнз".

"Смартком Солюшнз" работает менее трех лет. За это время они успели выиграть тендеры в ПриватБанке на сумму более 100 млн грн. Компания побеждала в 99,06% лотах, почти все они производились без конкуренции. У компании есть сайт-визитка на одну страницу. Владелица – жительница Днепра Ольга Летучая. О владелице компании, которая так нравится "Привату", почти ничего не известно.

Ранее она владела предприятием в Днепропетровской области, занимающимся топливом, вместе с партнершами по бизнесу. Но потом сосредоточила усилия на "Смартком Солюшнз". Контакты женщины указывают в тендерной документации, что она фактически выполняет работу менеджера.

Отметим, что в Украине по закону государственные предприятия публикуют результаты тендерных закупок. Однако с помощью возможности проводить закупки без электронных торгов, а также из-за возможных злоупотреблений тендерной комиссией – злоупотребления возможны даже в открытых торгах.