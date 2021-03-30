МВФ озвучил главное требование к Украине: что нужно выполнить

Глава представительства МВФ (Международный валютный фонд) в Украине Йоста Люнгман заявил, что основной частью программы stand by для страны остается сохранение организационной и институциональной реформ Нацбанка.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс". "Сохранение этих реформ (организационной и институциональной реформ Нацбанка) и постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. В частности, с позиций экономической политики это означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования", – сказал Люнгман.

Он уточнил, что ключевые достижения НБУ включают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики, очистку банковского сектора, модернизацию банковского регулирования и надзора, а также усиление системы противодействия отмыванию денег. Люнгман отметил, что Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для обеспечения безопасности банковской системы и возможности продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

Напомним, оптимизм Украины касательно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) постепенно угасает. Проблемы с фондом прежде всего влекут за собой ухудшение отношений с другими международными финансовыми организациями: Всемирным банком, ЕБРР. Украина может остаться без макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Так, если сотрудничество с МВФ приостанавливается, деньги по-прежнему будут приобщать от частных кредиторов. Но на каких это будет условиях – зависит от ситуации на рынке займов, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

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