МВФ и Всемирный банк могут выделить Украине $4,4 млрд: решение примут на следующей неделе

Всемирный банк готовит для Украины новый пакет помощи в размере $3 млрд на ближайшие месяцы. На грядущей неделе МВФ (Международный валютный фонд) должен принять решение об экстренном финансировании $1,4 млрд.

"Мы глубоко потрясены и опечалены разрушительными человеческими и экономическими потерями, которые нанесла война в Украине. Людей убивают, ранят и заставляют бежать, инфраструктуре страны наносится огромный ущерб. Мы поддерживаем украинский народ в этих ужасающих событиях. Война также создает значительные побочные эффекты для других стран. Цены на сырьевые товары растут, что может привести к дальнейшему разжиганию инфляции, которая сильнее всего бьет по бедным слоям населения", – цитирует директора МВФ Кристалину Георгиеву пресс-служба фонда.

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Она указала, что сбои на финансовых рынках будут продолжать усугубляться, если война продолжится. "Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовом и политическом фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. Мы ежедневно контактировали с властями по поводу кризисных мер. В МВФ мы отвечаем на запрос Украины о чрезвычайном финансировании через Инструмент быстрого финансирования, который наш Совет может рассмотреть уже на следующей неделе", – сказала Георгиева.

Во Всемирном банке готовят пакет поддержки на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы. При этом экстренная поддержка составит около $350 млн.

Отмечается, что Украине готовы предоставить усиленную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам по мере необходимости. "Скоординированные международные действия будут иметь решающее значение для снижения рисков и преодоления предстоящего опасного периода. Этот кризис влияет на жизнь и средства к существованию людей во всем мире, и мы предлагаем им нашу полную поддержку", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент единогласно осудил военную операцию России в Украине и принял резолюцию с призывом к новым санкциям. Среди них – ограничение импорта в ЕС нефти и газа из РФ.