Могут попасть под конфискацию. В США и Европе нашли недвижимость подсанкционных российских олигархов на $2,5 млрд

В Европе и США обнаружили минимум 62 объекта недвижимости общей стоимостью $2,5 млрд, принадлежащих 13 российским олигархам. Все они могут быть конфискованы в связи с санкциями, введенными Западом против бизнесменов из-за войны в Украине, которую развернула РФ.

Совсем недавно США и Великобритания усилили давление на российских миллиардеров, которые были близки к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в материале Forbes.

Особняки, виллы и апартаменты, которыми владеют находящиеся под санкциями российские миллиардеры:

Роман Абрамович

Санкции: Великобритания, Канада

Гражданство: Россия, Израиль, Португалия

Недвижимость: Кап д'Антиб, Аспен, Лондон

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Общая оценочная стоимость: $620 млн

Жемчужиной в обширном портфеле недвижимости Абрамовича является 17 Kensington Palace Gardens. Это особняк с 15 спальнями, который соседствует с несколькими посольствами и Кенсингтонским дворцом, резиденцией британской королевской семьи. В мини-дворце есть бассейн с подсветкой, венецианские окна, ионические колонны и большой подвал.

Петр Авен

Санкции: ЕС, Швейцария

Гражданство: Россия, Латвия

Недвижимость: Суррей, Сардиния

Общая оценочная стоимость: $160 млн

Авен владеет Ingliston House – большим поместьем с 18 комнатами, тренажерным залом и бассейном с морской водой, расположенным рядом с полем для гольфа в графстве Суррей (Англия). Сообщается, что член набсовета консорциума "Альфа-Групп" установил "интеллектуальное" электронное ограждение, двухэтажное караульное помещение и бомбоубежище.

Олег Дерипаска

Санкции: США, Великобритания, Канада

Гражданство: Россия

Недвижимость: Париж, Сен-Тропе, Порто Черво, Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Суррей

Общая оценочная стоимость: $140 млн

Имущество Дерипаски в США включает в себя пятиэтажный дом в Нью-Йорке за $42,5 млн, трехэтажный таунхаус на Манхэттене за $4,5 млн и особняк площадью почти 12 000 квадратных футов с 7 спальнями и 11 ванными комнатами недалеко в Вашингтоне за $15 млн.

Михаил Фридман

Санкции: ЕС, Швейцария

Гражданство: Россия, Израиль

Недвижимость: Лондон

Общая оценочная стоимость: $100 млн

Athlone House Фридмана – поместье в готическом стиле викторианской эпохи в богатом районе Лондона Хайгейт. Он расположен по соседству с домом Усманова.

Особняк находился в аварийном состоянии, пока Фридман не купил его в 2016 году примерно за $90 млн и не отреставрировал. Там есть подземный бассейн, комнату для йоги и обсерватория.

Михаил Гуцериев

Санкции: ЕС, Великобритания, Швейцария

Гражданство: Россия

Недвижимость: Лондон

Общая оценочная стоимость: $120 млн

Гуцериев владеет домом в престижном районе Лондона Мейфэр.

Сулейман Керимов

Санкции: США

Гражданство: Россия

Недвижимость: Кап д’Антиб

Общая оценочная стоимость: $270 млн

Керимову принадлежит 4 виллы в Кап д'Антиб (Франция), они были втянуты в налоговый скандал с участием швейцарской компании Swiru Holding AG в 2020 году. Французские власти оштрафовали Swiru на $1,6 млн за предполагаемое уклонение от уплаты налогов при продаже одной из вилл под названием Hier Керимову в 2008-м за объявленную сумму в $51 млн вместо фактической цены в $190 млн.

Андрей Мельниченко

Санкции: ЕС

Гражданство: Россия

Недвижимость: Кап д'Антиб, Монако, Нью-Йорк, Италия (конкретная местность не указывается), Швейцария, Великобритания

Общая оценочная стоимость: $400 млн

Мельниченко владеет четырехэтажным особняком Бромар в Монако с бассейном, паровой баней, фитнес-центром и домашним кинотеатром. Он также владеет виллой Altair в Кап-д'Антиб с винным погребом, сауной и бассейном.

За пределами Франции олигарх и его жена Александра владеют пентхаусом площадью 2800 квадратных футов в Нью-Йорке, который они приобрели за $12,2 млн в 2010 году. Его портфель недвижимости ранее включал поместье Хэрвуд в Аскоте (Англия) с садами, теннисными кортами и озером.

Александр Пономаренко

Санкции: ЕС, Швейцария

Гражданство: Россия

Недвижимость: Сен-Жан-Кап-Ферра

Общая оценочная стоимость: $175 млн

Аркадий Ротенберг

Санкции: ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Швейцария

Гражданство: Россия

Недвижимость: Рим, Сардиния, Тарквиния, Суррей, Сен-Жан-Кап-Ферра

Общая оценочная стоимость: $150 млн

Близкий друг Путина владеет несколькими объектами недвижимости в Италии, в том числе двумя виллами в роскошном Коста-Смеральда. А также виллой и квартирой на юге Сардинии, виллой в городке Тарквиния и 4-звездочным роскошным отелем Berg в центре Рима.

Аркадий Ротенберг владеет 50% Aurora 31 – компании, которая владеет роскошным отелем Berg Luxury. Остальные 50% принадлежат кипрской фирме Logotax Developments Limited, директором которой является его брат Борис.

Борис Ротенберг

Санкции: Великобритания, США, Канада, Япония

Гражданство: Россия, Финляндия

Недвижимость: Эз, Муан-Сарту, Лондон

Общая оценочная стоимость: $45 млн

Брат Аркадия, Борис, владеет двумя большими виллами в городке Эз (Франция), а также поместьем с коневодческим бизнесом в соседнем Муан-Сарту. Согласно расследованию, проведенному в 2018 году Проектом по освещению организованной преступности и коррупции в сотрудничестве с французской ежедневной газетой Le Monde и российской газетой "Новая газета", право собственности Ротенберга на поместье Муан-Сарту было передано через сложную структуру собственности.

Геннадий Тимченко

Санкции: ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария

Гражданство: Россия, Финляндия

Недвижимость: Ле-Лаванду, Сен-Рафаэль, Женева

Общая оценочная стоимость: $30 млн

Тимченко владеет особняком на Женевском озере (Швейцария). Его жена Елена владеет 61,9% акций Sogeco, французской фирмы, которая владеет Le Club de Cavalière, 5-звездочным отелем и спа-центром с собственным пляжем в Ле-Лаванду (Франция)

Алишер Усманов

Санкции: ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Швейцария

Гражданство: Россия, Узбекистан

Недвижимость: Лондон, Суррей, Тегернзее, Лозанна, Монако, Сардиния

Общая оценочная стоимость: $250 млн

Усманов владеет поместьем Бичвуд Хаус XIX века в Хэмпстеде (Лондон), где есть корт для сквоша и несколько коттеджей. За пределами Соединенного Королевства у основателя "USM Holdings" также есть дома на озере Тегернзее (Германии), в Лозанне (Швейцария), Монако и Сардинии (Италия). Его вилла в Арцакене (Сардиния) была заморожена итальянскими властями 4 марта.

Виктор Вексельберг

Санкции: США

Гражданство: Россия

Недвижимость: Нью-Йорк, Уэстон, Цуг, Латвия (конкретная местность не указывается), Италия

Общая оценочная стоимость: $70 млн

Через свою жену Марину олигарх владеет двумя объектами недвижимости в США, включая дом с 4 спальнями и бассейном за $5 млн в 2011 году. Через год он был передан Марине.

Также предпринимателю, который, кстати, родился в Дрогобыче (Львовская область), принадлежит роскошная квартира в Нью-Йорке, купленная в 2002-м за $3 млн. Вексельберг попал под санкции США в 2018-м, но, согласно документам, оба объекта принадлежат его жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий пакет санкций Европейского союза может быть направлен против бизнесменов и пропагандистов из России. Миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович входит в число намеченных целей.

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