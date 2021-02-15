Виртуальная миссия МВФ покинула Украину, не оставив нам ни транша, ни надежды на его получение в ближайшей перспективе. Ограничились дипломатической формулировкой о том, что Украина не достигла достаточного прогресса в реформах. А ведь буквально две недели назад министр финансов Украины Сергей Марченко ответственно заявлял, что слухи об отсутствии решений по выделению транша и наличию проблем в этом отношении, являются недостоверными. Также министр рассказывал о необходимости финансирования от МВФ для Украины и о том, что без сотрудничества с МВФ нам не обойтись.

Как только появилась информация о неудачном завершении мисси МВФ, как тут же сторонники власти, один за другим, начали заявлять о макроэкономической стабильности и без транша, а также обвинять в провале миссии Конституционный суд. Больше всех отличился Тимофей Милованов, который обвинил в неудаче саму миссию МВФ. Цитирую господина Милованова: "Там МВФ обк*кався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись".

Однако, все эти люди почему-то умалчивают о том, что не Конституционным судом единым...

У МВФ очень много претензий к действиям власти и осуществляемым властью реформам.

Так случилось, что последние три недели я осуществляла рабочую поездку в США, где встретилась с представителями разных финансовых и общественных структур. Много говорили о потенциальном сотрудничестве в разных сферах. Риторика, которую я слышала, у всех одинаковая. В США рассматривают Украину, как партнера, готовы оказывать всестороннюю помощь, особенно в вопросе противостояния российской агрессии, готовы сотрудничать и поддерживать. В общем, готовы делать для Украины все, кроме финансирования. В вопросе финансирования американцы единодушны. В этом вопросе Украина ассоциируется с одним единственным явлением - коррупция. Безусловно, предыдущая власть постаралась в формировании такого имиджа Украины, но и нынешняя власть с упорством продолжает его поддерживать.

И до тех пор, пока мы будем для мира цитаделью коррупции - ничего не изменится. Будут приезжать одна за другой миссии МВФ и прочих организаций, будет выражать обеспокоенность Евросоюз, но условия финансовой поддержки будут все жёстче и жёстче, а мы все больше и больше будем в ней нуждаться.

Поэтому хватит пенять на всех и обвинять всех вокруг в своих поражениях, а пора провести генеральную уборку в нашей стране.

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