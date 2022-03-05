Минус 3 млрд долларов для России: украинцы уничтожили десятки самолетов и сотни танков из РФ

Украинская армия за 9 дней войны уничтожила российскую военную технику на $3 млрд долларов, или 331,2 млрд рублей. Речь идет о танках, бронетехнике, самолетах м вертолетах – всего 1902 единицы.

Такие подсчеты провели аналитики Forbes. Для расчетов использовались официальные данные Вооруженных сил Украины (ВСУ). В них идет речь об уничтожении такой военной техники:

33 самолета и 37 вертолетов – на 1,1 млрд долларов;

251 танк – на 1 млрд долларов;

939 боевых бронированных машин (ББМ) – 0,6 млрд долларов.

Расчеты приблизительные, стоимость одной единицы военной техники бралась из открытых источников. Например, танки за 4 млн долларов за единицу Россия поставляла Алжиру в 2006 году.

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При этом в данных ВСУ не указаны модели сбитых самолетов. В целом Россия использует Су-25, которые стоят 11 млн долларов за штуку, Су-30 – по 33 млн долларов/штука и Су-34 – по 36 млн долларов. Кроме того, известно, что были сбиты десантные Ил-76, которые стоят по 86 млн долларов за штуку.

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