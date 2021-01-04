Если в словах "локдаун с 8 января" допустить 51 ошибку, то получится "Изверги, дайте бизнесу залечить раны 2020 года и выжить в 2021-м"!

Январь и так самый сложный месяц, когда торговля традиционно проседает, а расходы на аренду, зарплаты и коммунальные платежи надо платить. Пострадают не только закрытые ТЦ, театры с кинотеатрами и фитнесс-центры. Легкая промышленность ляжет жестко и многие, кто выжил после весеннего локдауна, этот ограничения декабрьской "антиковидной" постановы кабмина 1236 не переживут. Падает сбыт - по цепочке падают все. Пострадают швейники, обувщики, и производители тканей, белья и домашнего текстиля... Перечислять можно долго.

Здравый смысл вроде подсказывает, что наш кабмин должен быть за бизнес, но почему-то никто там не взял во внимание, что только по производителям укрлегпрома апрель 2020 дал 40% падения производства, а в целом по прошлому году падение - минус 10%!

И если сейчас нас подкосят мертвым январем, то считайте сразу, что будет минус 10% по 2021 году, а это сокращение минимум на 10 тысяч рабочих мест по отрасли!

При этом грядущий с 8 января локдаун напоминает классический "выстрел в ногу". Ведь мало того, что гос.статистика по заболевшим говорит, что их количество уменьшается, но я еще и могу это проверить на сотрудниках своих компаний. Только по "Текстиль-Контакту", где примерно 900 работников, могу сказать, что в декабре у нас было заболевших ковидом на 60% меньше, чем в ноябре. При этом готов уверенно утверждать, что эта цифра репрезентативна, т.к. за тесты сотрудников платит компания и все работающие на ТК обязаны при малейшем чихе, насморке или небольшом повышении температуры оперативно сдавать тест на ковид в проверенной лаборатории, с которой мы с сентября сотрудничаем! И у всех бизнесменов, с кем приходится общаться, прохожая картинка сравнения заболевших сотрудников в ноябре и декабре!

И чем, например, опасны наши гипермаркеты тканей, в котором на 2000 кв.м. площади одновременно не бывает больше 10 посетителей в масках? При этом мы соблюдаем все санитарные нормы, а продавцы в масках и проверены! Хорошо, конечно, что спасает интернет торговля, но какой смысл закрывать розницу, я искренне не понимаю... Очень хочется сохранить с таким трудом воспитываемую команду профессионалов, но сделать это после локдауна будет крайне сложно.

Вчера с семьей были в кино в одном из киевских ТЦ. Некогда шумный по воскресеньям, он был реально полупустой. Все посетители в масках, продавцы искренне рады каждому входящему, только вот клиентов и так почти нет, а январское закрытие розницы подкосит по "принципу домино" всю Украину...

Прошу Кабмин не только от себя, своей компании, отрасли или всей промышленности. Отмените пожалуйста постановление 1236 от 9.12.20, принятое "с запасом" и на глазок после ноябрьского ковидного всплеска! Мы не можем слепо следовать еврорекомендациям и копировать развитые страны! В Украине ВВП на душу населения и так ~ в 10 раз ниже, чем у них. Давайте не будем добивать нашу экономику!