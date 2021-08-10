Курс доллара в Украине значительно снизился: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара 10 августа зафиксирован на уровне 26,80 грн/$. Всего за сутки американская валюта подешевела на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В свою очередь евро стоит 31,53 грн. Европейская валюта стала дешевле на 15 копеек.

Напомним, НБУ формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Видео дня

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине на 2021 год – 28,12 грн/$, 2022-й – 27,96 грн/$.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара после нескольких дней снижения развернется на 180 градусов и начнет расти. Доллар может подорожать с 26,8 до 27,15 грн/$.

Так, аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар подорожает до 27,15 грн/$. В то же время Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio, уверен: стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до середины августа будет колебаться около психологической отметки в 27 грн/$. Аналитики указывают на целый ряд причин, которые могут повлиять на стоимость американской валюты. Среди них, к примеру, решение иностранцев выйти из облигаций внутреннего госзайма.