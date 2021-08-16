Курс доллара в Украине снизится: озвучен прогноз

Курс доллара в Украине на текущей неделе (16-22 августа) может снизиться. Американская валюта на межбанке может торговаться вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках будет стоить около 26,5/26,7 грн. На данный момент валюта стоит 26,69 грн, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

При этом за минувшую неделю курс доллара незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,5%. Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

С прошлого понедельника (9 августа) официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,83 до 26,69 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,63/26,65 (-0,4%).

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"Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,74/26,94 до 26,61/26,82 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%. По информации НБУ, население с начала месяца остается чистым покупателем валюты. Но при этом предприятия-экспортеры продают валюты больше, чем покупают. И этой чистой продажи валюты предприятиями хватает на то, чтобы ее покупало население, банки на свою позицию и Нацбанк для пополнения международных активов. И гривня при этом укрепляется", – объяснил Иосуб.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 16 августа, на отметке 26,69 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 7 копеек.

Таким образом, курс доллара упал до минимальной отметки за последний год. Ниже стоимость валюты была только в июле прошлого года – 26,66 грн/$.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость доллара к концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек (до 27 грн/$), так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).