Курс доллара в Украине резко изменился: когда покупать и сколько будет стоить валюта

Курс доллара в Украине за последние несколько недель снизился примерно на 1 грн. Ситуация на валютном рынке остается благоприятной: больше не нужно тратить валюту на энергоресурсы (сокращаются объемы потребления газа и электроэнергии), банки по требованию Нацбанка увеличивают резервы в гривне. О том, почему изменилась стоимость доллара и чего ожидать в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Почему резко подешевел доллар и чего ждать

Вначале декабря прошлого года в банках доллар в среднем можно было купить за 40,4 грн/$ и продать за 39,9/$. По состоянию на 1 февраля 2023-го курс изменился до 40,5 и 40 грн/$. А уже 6 марта составил 39,2 и 38,6 грн/$ соответственно. То есть за несколько месяцев доллар подешевел практически на 1 грн (и в покупке, и в продаже). В целом это позитивная новость.

В первую очередь разберемся, почему же укрепился курс гривни. Здесь есть несколько важных причин. Однак из главных: украинские банки обязаны выполнять новые нормативы Нацбанка и накапливать запасы гривни. Для этого им приходится скупать украинскую валюту, продавая доллары. С 11 февраля банки должны накопить новые резервы (детальнее об этом можно почитать в сообщении НБУ). Суть простая: банкам приходится резервировать крупные суммы, изымая гривню из рынка.

Растет спрос на гривню, соответственно, приходится продавать больше валюты. Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко назвал OBOZREVATEL и другие причины. Среди них: низкая инфляция вначале года, стабильное поступление финансовой помощи от международных партнеров, экспортная выручка от аграриев, снижение объемов энергетического импорта. Зимой валюту тратили не только на закупку энергоресурсов.

Также в страну ввезли десятки тысячи генераторов, что привело к увеличению спроса. Этот рынок был чрезвычайно выгодным, хотя существовал и недолго. На данный момент цены на генераторы обвалились в разы, а проблем с генерацией электроэнергии больше нет.

"В феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/$", – поясняет Марченко. В целом резких изменений в ближайшее время ожидать не приходится.

Экономист Алексей Кущ добавляет: действительно опасная ситуация, которая может привести к девальвации гривни – задержки, отсрочки или сбои в получения международной финансовой помощи. И если это произойдет, "тогда могут произойти ошибки", сказал Кущ.

Вернется ли курс до довоенной отметки и когда лучше покупать

Доллар уже никогда не будет стоить, как до 24 февраля 2022-го, уверен глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Рассчитывать, что укрепление гривни позволит вернуться к старому валютному коридору, не стоит.

Экономисты и аналитики считают, что сейчас сделать долгосрочный прогноз курса валют крайне сложно. Экономическая ситуация будет зависеть от течения военных действий, возможности быстро получить инвестиции для восстановления. Однако точно можно утверждать: даже если ситуация будет развиваться по наиболее оптимистическому сценарию, возможности вернуть курс к старым отметкам около 27-28 грн/$ фактически нет. Более того, если бы удалось этого достичь, выполнить государственный бюджет не удалось бы.

В главном финансовом документе страны установлен курс в размере 42 грн/$ (средний курс), Украина получает финансовую помощь в валюте и рассчитывает в гривне получить эквивалентную сумму. Кроме того, от стоимости доллара также зависят и поступления в бюджет, в первую очередь от таможни.

Финансовый эксперт Любомир Остапив рассказывает OBOZREVATEL: навряд ли украинцы, которым нужны доллары, будут ждать период, когда валюта резко подешевеет. Всем, кому нужна американская валюта, Остапив советует воспользоваться возможностью покупать доллары онлайн.

Каждый украинец имеет право купить валюту на сумму до 100 тыс. грн. "Если кто-то хочет купить валюту по достаточно выгодному курсу, то это можно сделать онлайн", – сказал специалист.