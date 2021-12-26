Как и когда изменится курс доллара в Украине: эксперты озвучили новые прогнозы

В Украине до конца 2022 года курс доллара может увеличиться на 15 копеек и достичь отметки в 27,4 грн/$. При этом некоторые эксперты не исключают, что американская валюта будет двигаться в коридоре, нижняя отметка которой составит 27 грн/$.

Как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара стабилизировался возле отметки около 27,2 грн/$. Нацбанк в торгах участие не принимал, а на рынке валюту начали продавать госкомпании, аграрии и металлурги. Такая ситуация позволила гривни незначительно укрепиться.

"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни будет торговаться в ценовом канале 27,05-27,30. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 31,15", – рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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Его коллега из "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара будет немного другим: 27,4 при покупке и 27,2 при продаже. Эксперт считает, что незначительная девальвация гривни продлится минимум несколько дней. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,2/27,4 грн", – говорит он.

С таким прогнозом соглашается и Сергей Родлер из TeleTrade. По его словам, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма, поскольку с учетом сохранения неопределенности на глобальных рынках рост курса должен будет продолжится. "Ожидаем курс вблизи 27,4 грн/$", – отметил аналитик.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале текущего года ВВП Украины увеличился на 2,7% в годовом исчислении. На это в основном повлиял рост зарплат и пенсий, а также рост объемов денежных переводов со стороны трудовых мигрантов. Все это привело к оживлению спроса на внутреннем рынке Украины.

А с начала декабря иностранцы увеличили свои вложения в ОВГЗ на 1,42 млрд грн – до 92,75 млрд. Это произошло благодаря росту средневзвешенной доходности гособлигаций на вторичном рынке. По этой причине текущая девальвация гривны относительно евро и доллара США является незначительной.

Главной причиной укрепления доллара является ожидание опережающего роста американской экономики, добавляет Родлер: "Согласно прогнозам, ВВП США может вырасти в четвертом квартале на 7% в годовом выражении, а, например, в Европе лишь на 2%. Да и к тому же инвесторы хотят успеть приобрести американские акции перед началом долгожданного "рождественского ралли". Как правило, рынок США активно растет в последние 5 дней уходящего года".

Конец недели будет крайне волатильным, ведь скоро западные трейдеры уйдут на рождественские праздники, а значит совершать конверсионные операции станет сложнее. В целом же до конца года не стоит ожидать ни значительной девальвации, ни укрепления гривни.

Также стоит отметить, что ситуация на валютном рынке остается стабильной даже несмотря на высокие цены на энергоресурсы. Прогнозы отдельных аналитиков относительно роста курса до 28 грн/$ так и не сбылись. Не оправдался также прогноз правительства – прыжок курса до 29 грн/$. Но Кабмин все равно ожидает, что в 2022 году доллар будет стоить около 28,6-28,7 грн.