Курс доллара в Украине изменится: гривня может пойти по одному из трех направлений

В Украине курс доллара в ближайшее время будет колебаться в коридоре от 27,1 до 27,4 грн/$. Однако резких движений от американской валюты уж точно не ожидается. Всего эксперты и аналитики называют три возможных сценария дальнейшего развития событий.

О том, как и почему изменится стоимость валюты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Оценки аналитиков в том, как будет меняться стоимость доллара, расходятся. В ближайшую неделю на валютный рынок будут влиять как позитивные, так и негативные факторы:

количество вакансий для трудовых мигрантов из Украины взлетело в 1,7 раза. Как результат, заробитчане перевели уже больше 5,1 млрд долларов домой, а по итогам года эта сумма может составить 13 млрд долларов;

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Нацбанк выкупил с рынка 583 млн долларов – это его максимальная активность за последние 12 месяцев;

существует риск оттока капитала иностранцев, особенно если ухудшаться настроения на мировых рынках;

мировые инвесторы опасаются, что восстановление экономики достигло пика;

в сотрудничестве с МВФ наступила пауза;

цены на энергоресурсы (газ, бензин), которые Украина покупает за валюту, растут.

Доллар может подорожать до 27,4 грн/$ . Так считает аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Полагаю, что до конца текущей недели гривна к доллару возобновит падение к уровню 27,40. Евро, судя по всему, вырастет до отметки 32,65", – спрогнозировал эксперт.

Хотя в целом обстановка остается позитивной. Международные резервы Украины, по данным НБУ, за прошлый месяц выросли на 0,52 млрд долларов – до 28,36 млрд. Динамику резервов определяли в июне следующие факторы: валютные поступления от кредита МБРР, переоценка активов в составе резервов и активные операции регулятора на межбанке.

Доллар может подешеветь до 27,3 грн/$ . Об этом говорит руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Основное предложение валюты на рынке формируется аграриями, которые начали отгрузки нового урожая. "Однако нерезиденты неактивно подбирают доллар. В целом они, активно заводившие валюту с начала года, полностью остановили продажи. Хотя в последние дни нет выходов из ОВГЗ и покупок гособлигаций, что отражается на минимальных привлечениях Минфином средств на аукционах по вторникам", – прогнозирует эксперт.

Доллар может подешеветь до 27,1 грн/$ . Третий сценарий озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб: "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,1/27,3 грн".

Цены на бензин и газ. В Украине к стоимости валюты привязаны и импортная стоимость энергоресурсов. В результате уже через несколько недель после роста курса доллара увеличиваются цены и на газ (на бирже), и на бензин.

Недвижимость на вторичке. Цены на вторичном рынке жилья привязаны к доллару. Сразу после роста курса больше приходится платить и за недвижимость. Постепенно цены на вторичке тянут за собой и стоимость жилья на первичном рынке.

Стоимость продуктовой корзины. В Украине примерно четверть товаров из продуктовой корзины – импортные. Поэтому рост курса доллара непременно приводит и к росту общей инфляции в стране.

Поступления в бюджет. Вместе с подорожанием доллара растут доходы украинских импортеров и их налоговые отчисления. Чрезмерное снижение курса грозит срывом наполнения бюджета страны.

Итак, в ближайшее время украинцам не стоит ожидать значительного укрепления либо же снижения курса доллара. Как минимум, в этом уверены эксперты. А плавные колебания американского доллара сами по себе являются обычным явлением на валютном рынке.