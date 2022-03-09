Курс доллара в РФ взлетел в три раза: россияне покупают на черном рынке, а власти придумывают ограничения

В России обменный курс доллара в банках составил около 200 рублей за доллар (до войны был на уровне 80 грн). Реальная же стоимость валюты взлетела в три раза до 240-300 рублей. Власти РФ запретили работу обменников: теперь валюту можно купить только на черном рынке.

Об этом свидетельствуют данные banki.ru. Так, курс доллара при закрытии составил 200 рублей за доллар (официальный, на черном же рынке курс достиг 300 рублей). Валюты критически не хватает. При этом евро в стране вовсе нет: ЕС запретил его доставлять в страну-агрессор. Теперь все валютные вклады россиян автоматически переводят в доллары. Отдают только суммы до 10 тыс. долларов. А остальное принудительно меняют на рубли.

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Ситуация в РФ обостряется с каждым днем. Фактически страна находится в состоянии дефолта, так как власти РФ запретили компаниям погашать свои кредиты валютой.

Золото – последний ресурс РФ

Международные резервы России заблокированы, однако у РФ остаются запасы золота. Его накапливали годами в качестве запасного актива, теперь же сенаторы США предлагают ввести новые санкции – запретить РФ продавать золото.

По указанию президента РФ Владимира Путина РФ в течение долгих лет накапливала свои резервы золота. Двухпартийная группа сенаторов вносит на рассмотрение законопроект, запрещающий России продавать золото, чтобы противостоять жестким санкциям.

Санкции против России заморозили активы страны в иностранной валюте, но ее запасы золота могут стать спасательным кругом. Мера по закрытию лазейки – это еще один признак того, что Конгресс надеется опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.