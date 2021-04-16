Особняк Уткина в Киеве уничтожила компания, которую оформили на 26-летнюю певицу: кто хочет возвести небоскреб

Компания, которая уничтожила архитектурную достопримечательность – дом Уткина в Киеве, – оформлена на 26-летнюю певицу. Девушка владеет целым рядом строительных предприятий, землей под ЖК и знакома с известными бизнесменами и политиками.

Она, судя по фотографиям, пела на мероприятиях экс-нардепа Дмитрия Андриевского, и хорошо знакома с бывшим руководителем "Зим кэпитал групп" (эта компания на месте дома Уткина планирует построить 26-этажный отель) Виталием Борулем.

OBOZREVATEL выяснил, кто, согласно документам, виновен в уничтожении дома Уткина, а также пообщался с депутатами Киевсовета и выяснил, возможно ли остановить скандального застройщика.

Марьяна Кудрявченко: 26-летняя мультимиллионер-застройщица с хорошим вокалом

Официальный собственник компании "Приват", которая уже 18 лет арендует дом Уткина и теперь решилась снести здание, – некая Марьяна Кудрявченко. Судя по реестрам, на нее в разное время было оформлено 12 компаний (большинство строительных). Девушка прописана в центре Киева на Печерске (улица Старонаводницкая, 4).

Ей принадлежат квартиры, помещения и земельные участки по всему Киеву. Когда компания "Приват" получила в аренду дом Уткина, Марьяне было всего 8 лет. В 23 года она стала собственницей "Привата". А в прошлом году бывший владелец Виталий Боруль вышел из компании и девушка стала конечным бенефициаром.

Судя по страницам Марьяны в соцсетях (большинство из которых закрытые), жизнь девушки кардинально изменилась несколько лет назад. Вот так она выглядела до того, как стала собственницей "Привата".

Вместо фотографий на дороге и скромных посиделок с подружками появились профессиональные фотосессии, сменился гардероб.

Страница Марьяны Кудрявченко доступна в Facebook. На большинстве фотографий свой "лайк" оставляет и бывший собственник "Привата" Боруль.

Кудрявченко и Боруль связаны не только соцсетями и "Приватом". На Марьяну оформлены земельные участки, на которых строит свои объекты "Зим Кэпитал Групп" (до недавнего времени владел компанией Боруль).

OBOZREVATEL запросил выписку из Кадастрового реестра с целью выяснить, какими участками владеет Марьяна и как их используют. Для примера, участок с кадастровым номером 8000000000:78:306:0201. Собственник – Кудрявченко Марьяна Игоревна. А строится на этом месте ЖК Forest Park и застройщик, разумеется, тот самый "Зим Кэпитал Групп", который вместо дома Уткина возведет 26-этажный отель.

Кадастровый реестр

Несмотря на строительную империю в собственности, Марьяну, похоже, больше интересует пение. Она выступает в женской группе, снимается в клипах.

Instagram Марьяны Кудрявченко

Экс-нардеп и нестабильный "Зим кэпитал групп"

Вокальные данные Марьяны Кудрявченко, видимо, по заслугам оценил и бывший нардеп Дмитрий Андриевский. К примеру, в 2016-м он вместе с "Зим Кэпитал Групп" устроил вокальный конкурс в обычной школе в Жулянах (в этом районе он проводил избирательную кампанию).

Во дворе школы тогда выступала группа "Авиатор", а среди участников концерта можно заметить девушку, которая очень похожа на ту самую Марьяну Кудрявченко.

В СМИ часто можно встретить утверждение о том, что Андриевский якобы связан с "Зим Кэпитал Групп". Документальных подтверждений нет. Но вот сам экс-нардеп сделал все, чтобы его фамилию связывали с компанией. Во время своей избирательной компании он провел 8 мероприятий при их поддержке. Называл их "социально ориентированным бизнесом", выступал на одной сцене. И речь идет не о финансировании школьной самодеятельности: Андриевский фактически публично связал себя с компанией, пиарил ее так же, как и самого себя.

"Кстати, на празднике присутствовали представители компании Zim Capital Group, которым мы обязаны не только организацией этого праздника. Сегодня, вы сами можете видите, какая масштабная реконструкция происходит здесь в Жулянах, в одном из старейших храмов города Киева – храме Димитрия Сологунского", – рассказывал Дмитрий Андриевский в 2016-м. На сайте политика сохранились десятки подобных похвал.

Один из бывших депутатов Киевсовета, который пожелал остаться неназванным, поясняет: у Андриевского есть широкие связи в столице, которые остаются несмотря на смену его статуса. Депутат Киевсовета 6-8 созывов Максим Шкуро – его бывший помощник, cвязана с Андриевским и замглавы КГГА Марина Хонда, она работала в его компании "Киевподзембуд".

Cписок связанных с Андриевским мог пополнить и Боруль – он баллотировался в Киевоблсовет от "Слуги народа". Кстати, сейчас Боруль не числится и в руководстве "Зим Кэпитал Групп".

В 2019-м из собственников убрали Александра Заголюка, его место занял некий Андрей Мацийчук. После в собственниках появилась компания QUERBINELLO HOLDINGS LTD.

Хотя еще в 2015-м инвесторы ЖК Skyland (проект всего того же "Зим...") обсуждали, почему их земля оформлена на Заголюка и Боруля. И именно в это время Андриевский пиарил компанию в рамках своей избирательной кампании.

И это далеко не полный перечень связанных со скандальным строительством бизнесменов и политиков. Вскоре OBOZREVATEL подробно опишет, из чего состоит строительная империя "Зим Кэпитал Групп" и какие связи во власти помогают им реализовывать скандальные проекты.

С "Приватом" планируют разорвать договор

О том, на каких основаниях историческое здание могло подвергнуться сносу, OBOZREVATEL спросил у адвоката Юрия Брыкайло. "Я открыл градостроительные условия, здесь само название "Реконструкция административного здания под гостиницу". Поэтому этот объект определяется как админздание. Здесь расписано так, что проектную документацию нужно согласовать в специально уполномоченных органах охраны культурного наследия", – уточнил адвокат.

По его словам, согласовывать документацию по объектам местного исторического значения нужно в департаменте КМДА, а всеукраинского – это к Минкульту. Адвокат склоняется к мнению, что за снос дома должна отвечать компания "Приват".

"Я бы сказал так, что градостроительные условия здесь такие, которые дают большие возможности. Если бы это было никому не нужное здание, его можно было бы реконструировать путем сноса, когда оставляешь кусочек фундамента и это уже называется реконструкция. Поэтому если быть формалистом и не знать, что это объект культурного наследия или забыть об этом, то объект можно снести и дальше вроде разрабатывать документацию на реконструкцию. Поэтому здесь скорее всего незаконные действия заказчика", – подытожил Брыкайло.

Глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко рассказал OBOZREVATEL, что уже инициировал иск против "Привата". "Как глава фракции партии "Голос" в Киевском городском совете я вместе с коллегами инициирую принятие КГС постановления об иске в Хозяйственный суд Киева против ООО "ПРИВАТ". Если суд будет на нашей стороне, то земельный участок, на котором находился дом Уткина – вернется в управление городу. И никаких новых небоскребов на трупе исторического центра Киева не появится. Эту инициативу уже поддержали коллеги как из фракции "Голос", так и из других", – сказал Маленко.

Тем временем OBOZREVATEL продолжит расследование о том, какие еще участки земли находятся в строительной империи "Зим Кэпитал Групп" и к чему приводит деятельность компании в столице.