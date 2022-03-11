Кровавый Путин мстит западу в Украине: обложки главных мировых газет
Главным "героем" европейской прессы стал миллиардер Роман Абрамович. Великобритания ввела против него санкции, а журналисты фактически сделали соучастником российского президента Владимира Путина. "На его руках кровь", – так написали крупнейшие газеты об Абрамовиче.
Кроме того, в издания встречалась тема крупнейшего миграционного кризиса из-за украинцев и продолжающейся войны. О том, о чем писали главные мировые газеты, читайте в обзоре OBOZREVATEL.
The New York Times: Бойня расширяется по мере того, как переговоры о прекращении огня терпят неудачу
Крупнейшая американская газета главной темой номера сделала ситуацию в Украине. Они показали разбомбленные Россией города.
Daily Express: Путин мстит Западу
Издание предполагает, что своими действиями Путин пытается отомстить западному миру.
Daily Mail: Крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой
Европейские страны также испытывают кризис: несколько миллионов украинец, которые покинули страну, пытаются найти убежище в других странах.
Times: "Кровь на его руках"
Газета в своем номере написала об олигархе Романе Абрамовиче, которого считают ближайшим соратником Путина.
Daily Mirror: Кровавые братья
Газета назвала Путина и Абрамовича "кровавыми братьями".
Guardian: "Средневековые условия" в городе, подвергающемся постоянным атакам
Газета описала условия жизни в украинских городах, которые пострадали от российских ракет.
Metro: "Кровь на его руках"
Издание также написала о Романе Абрамовиче и его арестованные активы.
FT: Половина экономики Украины остановилась, поскольку Мариуполь подсчитывает человеческие жертвы войны
Крупнейшее финансовое издание пишет о том, как пострадала экономика Украины из-за военных действий. Однако пока война не закончилась, подсчитывать ущерб еще слишком рано.