Кровавый Путин мстит западу в Украине: обложки главных мировых газет

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Главным "героем" европейской прессы стал миллиардер Роман Абрамович. Великобритания ввела против него санкции, а журналисты фактически сделали соучастником российского президента Владимира Путина. "На его руках кровь", – так написали крупнейшие газеты об Абрамовиче.

Кроме того, в издания встречалась тема крупнейшего миграционного кризиса из-за украинцев и продолжающейся войны. О том, о чем писали главные мировые газеты, читайте в обзоре OBOZREVATEL.

The New York Times: Бойня расширяется по мере того, как переговоры о прекращении огня терпят неудачу

Крупнейшая американская газета главной темой номера сделала ситуацию в Украине. Они показали разбомбленные Россией города.

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Daily Express: Путин мстит Западу

Издание предполагает, что своими действиями Путин пытается отомстить западному миру.

Daily Mail: Крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой

Европейские страны также испытывают кризис: несколько миллионов украинец, которые покинули страну, пытаются найти убежище в других странах.

Times: "Кровь на его руках"

Газета в своем номере написала об олигархе Романе Абрамовиче, которого считают ближайшим соратником Путина.

Daily Mirror: Кровавые братья

Газета назвала Путина и Абрамовича "кровавыми братьями".

Guardian: "Средневековые условия" в городе, подвергающемся постоянным атакам

Газета описала условия жизни в украинских городах, которые пострадали от российских ракет.

Metro: "Кровь на его руках"

Издание также написала о Романе Абрамовиче и его арестованные активы.

FT: Половина экономики Украины остановилась, поскольку Мариуполь подсчитывает человеческие жертвы войны

Крупнейшее финансовое издание пишет о том, как пострадала экономика Украины из-за военных действий. Однако пока война не закончилась, подсчитывать ущерб еще слишком рано.