Кремль намерен содрать с россиян компенсацию за санкции ЕС: цены на газ повысят

Россия потеряет 40 млрд долларов из-за энергетических санкций ЕС. Компенсировать же эти деньги будет народ – Кремль намерен обязать бизнес покупать фиксированный объем газа и платить за него даже в случае, если этим топливом не воспользовались. Кроме того, для населения цены будут повышены до рынкового уровня.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он отметил: россияне должны платить за газ в 4 раза больше, чтобы компенсировать "сумасшедшие потери".

"Цены по стране будут повышены цены до уровня рыночных, причем – даже для всего "крепкого" электората. ... Каждому россиянину придется дополнительно заплатить 300 долларов в год. На семью из четырех человек это уже 1 200 долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пекинские договоренности "даже близко не компенсируют" потери РФ из-за энергетического бана ЕС. Которые только по официальным данным составляют 40 млрд долларов.

"Условия 30-летнего газового контракта между Москвой и Пекином засекречены, но эту информацию можно пробить по данным китайской таможни. Выходит, что коммунисты покупают голубое топливо в 3-5 раз дешевле, чем ЕС", – говорится в публикации. Так, отмечается:

КНР платит РФ за газ около 195 долларов за тыс. куб. м – "правда, кое-где стоимость доходит до 290 долларов (в случае рыночных колебаний)";

в долгосрочных контрактах со странами ЕС цена была на уровне 1 000 долларов, а спотовая стоимость (купить сейчас) достигала 3 000 долларов.

"Россия проиграла газовую войну в Европе. Теперь за это будут платить все "великороссы". … Кремль постепенно приучает соотечественников, что им следует платить за свои имперские убеждения, как и за право проживать в "великом государстве", и, конечно, за скрепы. Очередной чек рашисты получат за энергетическую независимость ЕС от "Газпрома", – резюмирует автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (стартовала 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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