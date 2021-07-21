Нужно очень аккуратно пользоваться так называемыми азбучными истинами. Например, когда говорят, что раз у кого-то стало больше, то у кого-то обязательно стало меньше, надо бы иметь в виду, а не выросла ли при этом общая сумма (и тогда никто не пострадал) — в том числе и благодаря тому, у кого стало больше.

Так вот, насчёт азбучных истин. Не менее известна "азбучная истина" из старых американских учебников, которые сами американцы уже давно не читают, что, когда в стране растёт денежная масса, товары дорожают. Но это верно лишь когда товарная масса — в отличие от денежной — не растёт.

Если же рост денежной массы удешевляет стоимость кредитов и вызывает возрастание платежеспособного спроса, а при грамотной финансовой политике так и должно быть, то и дешёвые кредиты, и спрос стимулируют производство, в результате чего товарная масса тоже растёт, хоть и с небольшим лагом, и равновесие товарно-денежное всё равно сохраняется, но уже на более высоком уровне: это и есть экономический рост.

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Не зря в Федеральной резервной системе (нацбанк США) её бывший глава Бернанке прямо говорил (полушутя, но в каждой шутке есть доля шутки), что доллары надо бы сбрасывать с самолёта. Это другим они рост денежной массы не разрешают (иначе зачем тогда МВФ?), а себе — можно; это у других им нужны социальные проблемы и зависимость, но не у себя.

Другое дело, что эмиссия ("печатный станок", хотя сейчас обходятся и без этого, в наше электронное время просто рисуют безналичные нули, и в фильме "Дух времени" об этом было достаточно подробно) может быть и лекарством, и ядом (всё, как учил Парацельс, зависит от дозы), так что пользоваться ею нужно очень аккуратно (как, к примеру, атомной бомбой), но в цивилизованном мире к удешевлению денег (и даже к отрицательной учётной ставке, или ставке рефинансирования) относятся совершенно спокойно.

Много денег не так плохо, если благодаря этому становится и много товаров. Только бы делать всё грамотно и умело, а не использовать это как экономический наркотик.

Впрочем, наркотик у нас всё равно есть. На игле и сидим, но на — импортной. От МВФ. И чем это лучше? Тем, что и возвращать надо, и с процентами, и использовать куда скажут, и при кабальных политических условиях? Э, "монетаристы", вам это больше нравится???

Свои олигархи — плохо (виноват Кучма: расплодил), свои деньги — плохо (от них сплошные удорожания, когда нет мозгов), а чужие — шикарно?! Это — ваша азбука? А не в той ли "школе экономики" вы, Буратины, учились, откуда вышли все наши клоуны?

Отдельная тема — почему при стабильной (а то иногда и растущей) гривне растут цены и падает уровень жизни? Та же "школа" с той же буратинской "Азбукой" — удивляется! Да потому что искусственно высокий курс своей валюты убивает экспорт, но удешевляет импорт (только не людям, а перепродавцам), из-за чего гробится собственная занятость, зато даём заработать другим странам. Убивая собственного производителя, которому и без того тошно. О "побочках" думать надо!

То то же у вас, умники, и налоги — основаны только на таблице умножения: больше ставка — ожидаете больше платежей. Это — опять же: если нет "побочки" и не меняется то, с чего их берут. А оно как раз (в той части, что на свету) падает. И в итоге с "маленькими" 20% от 100 приходится сравнивать "умные" 70%, но уже от 10. А потом удивляетесь, почему выходит не 70, а только 7, хотя 70% больше, чем 20%?!

Это уже не просто Буратино, это уже грибоедовское! Горе от ума! В смысле от его отсутствия…

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