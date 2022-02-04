Китай обвинили во вранье о стоимости Олимпиады-2022: могли занизить расходы в 10 раз

Пекин заявляет, что стоимость проведения зимней Олимпиады-2022 является одной из самых дешевых в истории. По официальным данным, на ее организацию ушло 3,9 млрд долларов. Но реальная стоимость может оказаться почти в 10 раз больше – и составить более 38,5 млрд долларов.

Об этом пишет Business Insider. "В целом, 3,9 млрд долларов – это очень мало по сравнению со счетами других стран-хозяев. Для примера, расходы на зимние Игры в Сочи в 2014-м достигли 60 млрд долларов", – говорится в материале.

Однако, скорее всего, Китай скрывает реальную стоимость своей сметы, отмечают аналитики. Они утверждают: 3,9 млрд долларов ушло только на оплату работы и организацию церемоний Олимпиады.

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Также они напоминают: к открытию соревнований там запустили сверхбыстрый поезд Fuxing, который двигается со скоростью 350 км в год и имеет 5G. "Только на это потратили 9,2 млрд долларов", – говорится в материале.

Кроме того, под Игры был построен самый большой конькобежный стадион в Азии. Его вместимость составляет на 12 тыс. мест. Официальная сумма инвестиций – 175 млн долларов без учета расходов на "земельные вопросы".

А на поселок в центре Пекина для 2,3 тыс. спортсменов, по данным аналитиков, страна потратила 3,16 млрд долларов. Также, отмечают они, большие суммы были потрачены на:

площадки для бобслея, скелетона, санного спорта и горных лыж – около 442,9 млн долларов;

линию метро в Пекине, построенную специально для Игр – 773,5 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 февраля прошло торжественное открытие XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония состоялась на Национальном стадионе, который известен под названием "Птичье гнездо".