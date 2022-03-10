Китай рассматривает возможность воспользоваться рекордным падением стоимости российских предприятий и увеличить свои доли или скупить российские энергетические компании. Речь в том числе идет о "Газпроме" и "Русале".

Об этом сообщает издание Bloomberg. Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, в том числе China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., China Aluminium Corp. of China и China Minmetals Corp., о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы, сообщили источники.

Власти Китая также думают о том, как не попасть под санкции и объяснить такие действия экономическим интересом, а не поддержкой войны РФ против Украины. Китайские власти в сложившейся ситуацией ищут собственную выгоду.

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Отметим, в течение долгого времени китайцы отказывались напрямую финансировать в добыче энергоресурсов в РФ. Вместо этого звучали предложения построить совместное предприятие на границе с Китаев и сразу же поставлять произведенную продукцию.

В ситуации, когда США ввели энергетическое эмбарго, Великобритания заявила об отказе от российской нефти уже до конца года, а ЕС рассматривает планы снижение импорта, для России Китай может оказаться чуть ли не единственным рынком сбыта. Если россияне смогут продать акции своих предприятий китайским компаниям, это гарантировано даст им возможность поставлять туда газ и нефть и получать валютную выручку.