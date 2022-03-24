Канада введет санкции против 160 российских чиновников, – Трюдо

Канада вводит санкции в отношении 160 российских чиновников в ответ на вторжение РФ в Украину, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 24 марта. Также приняты запреты на экспорт определенных товаров и технологий на территорию страны-агрессора.

Премьер-министр объявил о новых санкциях перед встречей с коллегами-лидерами из НАТО и G7. Об этом пишет Global News.

Ранее сообщалось, что в Канаде начала действовать упрощенная программа временного пребывания в стране для беженцев из Украины (CUAET). Такое заявление сделал Шон Фрейзер, министр по делам иммиграции.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства. Такая возможность для украинцев – это ответ Канады на полномасштабное вторжение России в Украину.

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"Стойкость и мужество украинцев вдохновили мир, и Канада непоколебима в своем стремлении оказывать поддержку Украине в ее борьбе за свой суверенитет и демократические идеалы, которые разделяют наши страны", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Ковалева, падчерица "верного пса" путинского режима Сергея Лаврова, получила сюрприз перед началом саммита НАТО. Ее активы были заморожены Великобританией.

26-летняя Ковалева – выпускница британского Имперского колледжа, живущая в роскошном доме за 4,4 миллиона фунтов стерлингов (170,6 млн грн) в Кенсингтоне (Лондон). Она училась в частной школе-интернате в Бристоле, университете Лафборо, а затем получила степень магистра по экономике и стратегии бизнеса в Имперском колледже Лондона.

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