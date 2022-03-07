Как Путин "собирается платить армии?" Железняк рассказал о самом большом ударе по РФ, который уже приготовили

США вместе с ЕС готовят нефтяное эмбарго для РФ. Это означает, что продажу черного золота для страны-агрессора либо ограничат, либо вовсе запретят. Это станет "ядерным ударом" по экономике РФ.

Об этом на своей странице в Telegram написал украинский нардеп Ярослав Железняк. "В ближайшие дни, с большой долей вероятностью, по экономике РФ будет нанесен самый большой удар", – отмечает эксперт.

Эксперт со ссылкой на свои источники заявил, что решение об эмбарго уже принято в США. "И может будет принято в ЕС. Туда же такие страны как Япония и Южная Корея. ЕС больше колеблются (особенно насчёт запрета газа), хотя например, Дания уже отказалась от русского газа", – отметил эксперт.

Видео дня

Ежедневно РФ подставляет около 3 млн баррелей нефти на рынок ЕС/США (2,5 и 0,5 млн). И в целом энергоресурсы – это около половины удельного веса русского экспорта. Для Запада такие санкции тоже будут болезненны. Цены на бензин вырастут, а с газом вообще будет проблема в ЕС.

"Но пока расчет показал, что эмбарго на энергоресурсы с РФ нанесет такой сильный удар по экономике РФ, что уже даже самые преданные элиты к Путину начнут задавать вопросы "а как он собирается платить армии и гасить голодные бунты", – пояснил он.

В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.