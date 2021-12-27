Меня уже не первый раз спрашивают, что я думаю о возможности Украины достичь ВВП в $1трлн за счет уменьшения доли государства в экономике.

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В трильйонну економіку України вірю, у рецепт її досягнення через економію бюджетних видатків - ні. Чому так? Тому, що у нас не завеликі бюджетні видатки відносно ВВП, а замала економіка відносно чисельності населення. Це принципово різні речі.

Так саме, як бідного студента "стратегія" економії ніколи не перетворить на мільйонера (тільки поліпшувати навички і заробляти більше), Україна потребує збільшення продуктивністі економіки, а не економії/мінімізації держави. Нам потрібна стратегія не "зменшення держави", а поліпшення економічної спеціалізації (професії) країни! І тут державні видатки (при правильному використанні - локалізації і т.п.) якраз можуть спрацювати в плюс.

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Замість експортера сировини і людей Україні треба ставати виробником та інноватором. Тоді трильйонна економіка стане реальністю дуже швидко. Інакше ця ідея може залишитись лише мрією.