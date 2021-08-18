Как изменится курс доллара в Украине в сентябре: озвучен прогноз

Осенью доллар может начать расти лишь в том случае, если государство будет искусственно девальвировать гривню. Других причин для девальвации в сентябре на данный момент нет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, условия для укрепления гривни создал коронавирус. В период коронакризиса большинство стран ввели жесткие ограничения для передвижения граждан и деятельности предприятий. Потому значительно упал импорт (на 15%), но при этом экспорт просел минимально (на 3%). Это позволило уменьшить негативное торговое сальдо.

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"Таким образом, внешняя торговля у нас сбалансирована, а торговля – это основа для формирования курса. Кроме того, на курс влияют прямые финансовые потоки, и они у нас не уменьшились. В частности, приток валюты от наших заробитчан даже вырос на 10%. В валютном притоке мы вышли на плюс. Эти два фактора сформировали положительный сведенный платежный баланс и дали возможность укрепиться гривне", – говорит Новак.

По мнению специалиста, сугубо по экономическим причинам нет риска девальвации валюты осенью. Но остается риск искусственной девальвации, к которой, по словам эксперта, может прийти правительство и НБУ.

"В государственном бюджете на текущий год правительство заложило курс 29,1 грн за доллар. Они рассчитывают на такой курс для наполнения госбюджета. Не исключено, что в Кабмине и НБУ захотят пойти самым легким путем для наполнения бюджета и прибегнут к искусственной девальвации гривны. Это единственный риск, который я вижу сейчас для гривни", – подытожил Новак.

Напомним, гривня укрепилась до рекордных показателей в 2021 году. По данным НБУ, на сегодня курс составил 26,67 грн за доллар.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость доллара к концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек, так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).